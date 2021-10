<span style='text-decoration: underline;'>Avec une population estimée à environ 84 000 habitants</span>:<br><span style='color:red;'>La daïra d’Aïn El Turck tronquée de sa vocation initiale</span>

Abritant une population dont le nombre est estimé à environ 84 000 habitants, selon un dernier recensement et sans tenir compte des indus occupants des bidonvilles et ceux des biens communaux, la daïra côtière d’Aïn El Turck, qui est issue d’un découpage administratif initié en 1975 avant d’être modifié en 1989, n’est à priori plus uniquement un lieu de villégiature, pour des estivants en quête d’une bouffée d’air iodé.

Cette contrée est devenue au fil du temps le lieu de résidence permanent pour un grand nombre de familles, venues de différentes contrées du pays, dont la grande majorité a commencé à s’y établir juste après la décennie noire. La tendance, aujourd’hui dans cette partie de la wilaya d’Oran, n’est plus désormais en faveur de la location pour un bref séjour au bord de la mer, mais dans l’intention évidente de s’y installer définitivement. Au cours de ces trente dernières années, un grand nombre de ces familles a, effectivement, élu domicile dans cette région côtière, où jadis elle n’était visitée en dehors de la période estivale qu’à l’occasion d’une sortie d’oxygénation. Dans la foulée, les fameux cabanons, biens communaux, qui étaient cédés à la location pour la période estivale par les services de la commune de Mers El Kébir, au cours de la période allant de 1962 à 1976, ont cédé leur statut à des habitations permanentes. Au début des années 80, ils ont été transférés aux services des logements de la wilaya d’Oran, SLWO, avant d’être proposés à la vente une année après et ce, dans le cadre de la cession des biens de l’Etat, conformément à la loi 81/01. Ces anciennes résidences d’agrément, qui ont été réaménagées en de véritables villas, ont été finalement bradées par la suite en contrepartie d’une modique somme d’argent oscillant entre 500 et 1 000 dinars le m2. C’est vers la fin des années 90 que l’immobilier, en termes d’achat et de location, a atteint allègrement les cimes les plus culminants, avant d’exploser carrément au milieu des années 2 000. Selon les statistiques fournies par des professionnels du secteur, le mètre carré pour une parcelle de terrain nu, se négocie actuellement entre sept et neuf millions de centimes et son prix augmente indubitablement en fonction de la zone. Le bâti est cédé entre 11 et 15 millions de centimes dans la plupart des endroits de cette daïra et à partir de 20 millions de centimes pour la même superficie dans certains quartiers réputés huppés. Même constat pour la location de l’immobilier, qui a connu une hausse considérable, et est à l’origine d’une situation incontrôlable, qui a lamentablement accouché du phénomène de l’informel. Dans ce cas de figure, ce sont les services des Impôts en premier lieu, qui accusent un cinglant déficit budgétaire, en partant du fait que la grande majorité de la location de l’immobilier est conclue en violation de la réglementation en vigueur. A quelques rares cas, aucune déclaration n’est établie au préalable en termes de contrat et ce, dans le but évident d’échapper au fisc. Certains particuliers, qui proposent des appartements ou des habitations à la location, ne disposent même pas d’acte de propriété et ne sont donc pas en mesure d’établir un contrat notarié conformément à la législation en vigueur. L’insolente indifférence des uns conjuguée à une certaine pagnoterie éprouvée par les autres concernés par ce volet sensible, a poussé nombre de propriétaires à procéder à des aménagements dans leur habitation pour réaliser un espace destiné à la location, généralement sans aucune autorisation délivrée par les services compétents. Durant la saison estivale, plus particulièrement, le moindre petit espace et même les garages à bateau et ceux des voitures sont exploités pour être proposés à la location. Du coup ce sont aussi les bénéficiaires de logements sociaux dans les quatre communes que compte cette daïra, qui entrent dans cette folle et morbide danse et ce, en commettant la grave infraction de la sous-location des biens de l’OPGI. Ce triste constat n’est pas, soulignons-le, uniquement spécifique à cette daïra, car il est également relevé dans les différentes communes d’Oran. Toujours est-il que cette transgression est devenue monnaie courante au fil des années dans cette partie de la wilaya d’Oran, à un tel point que de nos jours nul ne semble s’en offusquer. Selon une source bien au fait du dossier, il existe plus de 400 habitations, des R+7 et plus, équipés et ce, dans le seul chef-lieu, qui proposent des nuitées, été comme hiver, à partir de 6 000 dinars. Certains ont haussé la barre jusqu’à 10 000 dinars pour une nuit durant la saison estivale et continuent toujours de la maintenir en hiver en raison de la forte demande, qui se manifeste notamment au cours des week-ends. La location mensuelle en période hivernale est proposée à partir de 30 000 dinars et le double voire plus pour seulement dix jours en été. Ces habitations imposent une rude concurrence aux 63 établissements hôteliers essaimés à travers le territoire de la daïra d’Aïn El Turck, dans la grande majorité est répertoriée dans le chef-lieu. Toujours est-il que ce phénomène a commencé à prendre des proportions démesurées avec l’apparition dans le paysage de cette région côtière, au milieu des années 2 000, de résidences constituées d’appartements meublés, qui proposent des tarifs de location à donner le tournis au plus des imperturbables. Depuis, ces résidences ont insidieusement foisonné comme des champignons, en s’appropriant la moindre parcelle et en allant même jusqu’à empiété et à envahir des superficies de terres agricoles, souvent acquises dans des conditions douteuses. Ce triste constat s’identifie à travers la série de scandales liés au détournement et à la dilapidation du foncier et pour lesquels ont été auditionnés, par les magistrats instructeurs près le tribunal d’Aïn El Turck, des ex-P/APC et d’ex-membres des quatre anciens exécutifs communaux de la daïra d’Aïn El Turck. Un déplorable état de fait qui ne suscite ni étonnement ni sidération chez la population et ce, au point de faire partie d’une banalité. Une criarde ostentation du ridicule, qui est à l’origine de la cruelle déchéance d’une prestigieuse contrée, où le volet balnéaire, ayant autrefois fait pâlir de jalousie les professionnels de ce secteur névralgique du Vieux continent, a été ruralisé, clochardisé et démantibulé et continue inéluctablement ,fort malheureusement, sa descente vertigineuse aux enfers.

Rachid Boutlélis