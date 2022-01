<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>La daïra de Mesra bénéficie de projets de développement pour plus de 940 millions de DA</span>

Les communes de la daïra de Mesra (Mostaganem) ont bénéficié de projets de développement pour 944 millions DA, a-t-on appris, dimanche, auprès des services de la wilaya.

L’enveloppe financière a été ainsi réservée pour réaliser 131 projets de développement dans les communes de Mesra, Mansourah, Aïn Sidi Chérif et Touahriya, a précisé la cellule de communication de la Wilaya.

L’objectif étant d’améliorer le cadre de vie des citoyens notamment ceux des zones rurales composées de 61 villages, et ce, en ce qui concerne la réhabilitation des routes, le raccordement au réseau d’électrification rurale, l’Alimentation en eau potable (“P), l”assainissement et l’amélioration des conditions de scolarité dans les écoles primaires, notamment. Le wali, Aïssa Boulahya a récemment donné des instructions aux responsables de la daïra de Mesra à l’effet d’achèver 15 opérations de développement restantes. Lors d’une réunion d’évaluation consacrée au programme de développement de ces collectivités locales, M. Boulahya a décidé d’octroyer des subventions financières supplémentaires pour achever l’opération de dotation de trois écoles primaires en moyens de chauffage, mais aussi pour assurer le transport scolaire et ouvrir des cantines, a-t-on ajouté. Avant d’aborder le dossier de l’habitat, le wali a ordonné l’éradication des constructions illicites tout en appelant les P/APC à lutter contre ce phénomène qui dénature l’aspect urbain et agresse le foncier agricole protégé par la Loi.

Selon le wali, les bénéficiaires du programme de 240 logements publics locatifs doivent s’acquitter de leurs loyers parallèlement à l’établissement de la liste des bénéficiaires du quota de 60 logements restants. Il a exprimé son appréhension quant à la non-distribution de 247 aides à l’habitat rural destinées aux citoyens nécessiteux des quatre communes.

Afin d’améliorer les revenus des communes, le wali a mis l’accent sur la nécessité de réserver un espace public pour organiser l’activité commerciale dans la zone «Yanarou», d’inventorier et de régulariser le statut juridique des biens communaux et de recouvrir les différentes recettes.

Enfin, le wali a décidé d’octroyer une subvention de 120 millions de DA aux communes de Mansourah, Aïn Sidi Chérif et Touahriya, à raison de 40 millions de DA pour chaque collectivité locale.