<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>La DAS recense les mendiants</span>

Quelques quatre vingt milles familles réparties à travers la wilaya de Mostaganem, soit plus de 25% de l’ensemble de la population, ont reçu la prime de ramadhan (10 mille dinars) et le wali a demandé, lors de la plénière de l’APW organisée jeudi dernier, aux P/APC de rechercher s’il y’a des familles dans le vrai besoin et qui n’ont pas reçu de prime de ramadhan, de les lui signaler afin qu’elles en bénéficient aussitôt (voir article paru dans notre édition du 3 avril).

En dépit de ces actions sociales, le nombre de mendiants (es) a augmenté ces premiers jours de ramadhan, notamment au centre ville de Mostaganem. Ainsi la direction de wilaya de l’action sociale a décidé de recenser les mendiants , de les sensibiliser, et les inviter à s’adresser à ses services pour recevoir des aides s’ils n’ont pas reçu de prime de ramadhan, et si réellement, il ou elle est dans le vrai. L’opération de recensement à débuté hier dans le centre ville de Mostaganem. Elle est menée par des agents de la DAS, accompagnés par des policiers, des pompiers avec une ambulance et deux fonctionnaires de l’agence de développement social (ADS).

Charef.N