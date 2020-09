<span style='text-decoration: underline;'>Djerad à propos de la rentrée scolaire </span>:<br><span style='color:red;'>«La date définitive sera fixée selon l’évolution de la pandémie»</span>

Contrairement aux informations rapportées, ces derniers jours, par quelques médias à propos du calendrier de la rentrée scolaire et de l’ouverture durant les prochains jours des établissements éducatifs, la date définitive n’est pas encore fixée par les autorités.

La pandémie du coronavirus qui persiste encore en Algérie avec une moindre intensité a poussé les autorités à temporiser encore avant de statuer sur la date officielle de la reprise des cours dans les établissements scolaires.

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, qui a donné, hier, à Blida, le coup d’envoi des épreuves du BEM, en procédant à l’ouverture des plis contenant les copies de l’épreuve de langue arabe au centre d’examen du lycée «El Fath», a affirmé que la date définitive de la rentrée scolaire sera fixée selon l’évolution de la pandémie.

Lors d’une déclaration à la radio locale, M. Djerad a précisé que tout dépendra de la situation sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19 et les données des autorités en charge du secteur.

Il a indiqué que les autorités ne veulent prendre aucun risque pour les enfants et leurs parents, précisant qu’un protocole strict sera mis en place durant la rentrée scolaire.

Évoquant, dans ce sillage, la crise sanitaire que traverse l’Algérie depuis plus de cinq mois, M. Djerad a tenu à rendre un hommage au personnel médical impliqué dans la lutte contre la pandémie du coronavirus, saluant son patriotisme et sa compétence.

«L’élite médicale algérienne qui a fait preuve de patriotisme et de compétence a pu gagner l’appui des citoyens et des autorités publiques, tout en donnant une véritable leçon à ceux qui doutaient des capacités du pays», a déclaré le Premier ministre sur les ondes de la Radio de Blida. Et d’ajouter : «nous devons les saluer (les staffs médicaux) en reconnaissance à leurs capacités et les encourager par tous les moyens disponibles», a-t-il dit. M. Djerad a estimé que l’implication de l’élite médicale dans la lutte contre le coronavirus renseigne sur la disposition des Algériens à se mobiliser face aux difficultés et œuvrer pour leur pays et leur sécurité. Le Premier ministre n’a pas omis d’évoquer la mémoire et de rendre hommage aux membres du personnel médical emportés par la Covid-19 dont la majorité s’est retrouvée aux premières lignes contre le virus avant de souhaiter un prompt rétablissement à l’ensemble des malades touchés par la maladie.

La révision de la Constitution insufflera une forte dynamique à l’Algérie

Le Premier ministre a, par ailleurs, donné son point de vue quant à la portée et les objectifs du projet de révision de la Constitution qui sera soumis au vote du Parlement, avant que le peuple ne s’exprime à son sujet au cours du référendum populaire prévu le 1er novembre prochain.

Pour lui, la révision de la loi fondamentale du pays «insufflera une forte dynamique à notre pays», en vue de l’édification d’une Algérie nouvelle, avec l’implication de tous «sans distinction, ni exclusion».

Considérant cette étape d’une «halte dans la vie politique de notre pays», M. Djerad a affirmé qu’elle relancera l’économie et mettra en place un «système politique équilibré et inclusif, grâce auquel les citoyens ressentiront que l’Algérie est le pays de tous les Algériens et Algériennes, sans distinction, ni exclusion».

Évoquant le mouvement populaire et la revendication de la lutte contre la dilapidation des deniers publics exprimée par les citoyens, M. Djerad a affirmé que l’Algérie, qui a traversé une situation très difficile, a vécu un sursaut national et un Hirak national, à travers lequel le peuple a exprimé son refus de la corruption et de la tyrannie».

Il a assuré que les articles de la nouvelle Constitution démontrent une rupture avec les anciennes pratiques et projettent l’ouverture d’une nouvelle ère pour l’Algérie.

«Toutes les données comprises dans les articles de ce projet de révision constitutionnelle «confirment que l’Algérie a rompu avec ces périodes de corruption, pour passer à de nouvelles étapes, une nouvelle Algérie, une nouvelle économie et un nouveau système politique», a-t-il insisté.

Et d’ajouter : «Nous arriverons progressivement à bâtir un pays qui permettra aux générations montantes, qui leur conféra une grande importance, de travailler avec amour, détermination et sérénité», assurant que cela n’est «guère impossible au vu de nos capacités et des capacités de notre jeunesse».

Il est à signaler que le Premier ministre a expliqué les raisons du choix du 1er novembre prochain pour organiser le référendum sur la Constitution. Il a estimé que le 1er novembre est une date importante et «jour incontournable et essentiel dans l’histoire de notre pays». Et d’arguer La «Déclaration du 1er novembre a appelé à la fondation d’un Etat démocratique et social. Une Algérie avec des fondements historiques et une vision d’avenir».

Rappelons enfin que le projet de révision de la Constitution, initié par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a été adopté, dimanche soir, par le Conseil des ministres, durant sa réunion présidée par le Chef de l’Etat.

Samir Hamiche