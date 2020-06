<span style='text-decoration: underline;'>Réouverture des mosquées </span>:<br><span style='color:red;'>La décision est du seul ressort du gouvernement </span>

Alors qu’aucune date concernant la réouverture des mosquées n’est encore fixée, seul le gouvernement est habilité à prendre une telle décision.

Au moment où les autorités ont décidé de relancer des activités économiques et d’autres relavant du secteur du commerce, des citoyens s’interrogent quant à la réouverture des mosquées.

Pour répondre aux préoccupations des fidèles concernant cette question, le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a indiqué que ce volet ressort des prérogatives du gouvernement et est conditionné également par l’amélioration de la situation épidémiologique.

Le ministre qui s’exprimait, jeudi dernier, en marge d’une réunion de consultation avec la Déléguée nationale à la protection de l’enfance, Meriem Chorfi, au sujet de la réouverture des mosquées dans les jours à venir, et cité par l’agence officielle APS, il a précisé que l’annonce du gouvernement se basera sur les rapports qui seront établis par le Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus. M. Belmehdi a affirmé que même son ministère ne peut statuer sur cette question. « Une telle décision revient au Gouvernement seul en fonction des recommandations de l’instance scientifique qui adresse quotidiennement, aux hautes autorités du pays, des comptes rendus sur la situation épidémiologique ». Il a ajouté dans ce cadre que « pour le moment, personne ne peut décider, pas même nous car cette décision ne peut être unilatérale ».

M. Belmehdi a enchainé dans son intervention pour affirmer que le ministère des Affaires religieuses qui suit de près la situation, « se réjouit des résultats enregistrés, ces jours-ci, dans le recul du nombre de cas affectés au Covid-19 ».

Le membre du gouvernement a estimé que « des rapports des experts prêtent à l’optimisme » et de la régression de la pandémie grâce au respect des mesures préventives par les citoyens.

Évoquant le volet de la protection et de la prévention contre le coronavirus, le ministre a rappelé « l’importance de continuer à observer les recommandations, notamment le port des masques, pour réduire l’ampleur de cette pandémie et pouvoir rouvrir les mosquées ».

Interrogé sur le Hadj dont plusieurs observateurs estiment que la saison de cette année peut être compromise à cause des conséquences du Covid-19 et le risque d’une deuxième vague de la pandémie, le ministre affirme qu’il faut attendre l’évolution de la situation au niveau mondiale. « Nous sommes dans l’attente des rapports internationaux, notamment des Saoudiens sur l’évolution de la situation », a-t-il déclaré. « La partie saoudienne a pris attache avec les parties concernées en Algérie pour leur demander de temporiser la finalisation des procédures définitives de l’opération du Hadj jusqu’à ce que la situation soit plus claire », a-t-il affirmé.

M. Belmehdi a affirmé enfin « que les consultations entre les deux parties sont toujours là. Nous gardons espoir, mais pour l’heure nous n’avons encore rien reçu ».

Il convient de signaler enfin que suite au plan de déconfinement établi par le Gouvernement, les activités économiques, commerciales et de services seront relancées à partir de demain, dimanche 7 juin 2020, dont la reprise est scindée en deux phases.

Samir Hamiche