<span style='text-decoration: underline;'>Belaid Abdelaziz de Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>«La démocratie commence à partir du citoyen»</span>

Au cours d’un meeting populaire qu’il a animé hier à la maison de la culture « Abderrahmane Kaki » de Mostaganem le président du front el Moustaqbel, Abdelaziz Belaïd a estimé que l’avènement de la démocratie commence à partir du citoyen qui doit en faire son cheval de bataille tout en fournissant dans son emportement quotidien des efforts louables.

Ainsi, l’APC et l’APW élues par les citoyens tirent leurs forces et appui ce choix de citoyens, dira le président du front « El Moustaqbal ». Celui-ci précisera que le dialogue favorise l’union et la fraternité, c‘est pourquoi chacun doit nourrir des pensées constructives dans le sens positif. Parlant de la corruption qui était basée sur un système bien organisé avec ses lois, l’intervenant précise que seules des personnes proches du sérail ont vidé les caisses de l’État et placé l’argent à l’étranger. Cependant, il y a des riches en Algérie qui sont nationalistes et contribuent au développement du pays, selon Belaid Abdelaziz. Celui-ci a préconisé pour les futures APC et APW d’organiser chaque fin d’année des rencontres avec les citoyens pour leur présenter les bilans. Selon l’intervenant des séminaires de formation des élus du front El Moustaqbal seront organisés.

Charef.N