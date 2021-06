<span style='text-decoration: underline;'>Tipasa</span>:<br><span style='color:red;'>La dépouille d’un jeune mort par noyade retrouvée après 10 jours de recherches</span>

Le corps sans vie du jeune Aymene, disparu en mer à Tipasa, a été retrouvé, dimanche, par les plongeurs de la protection civile, à la plage Benaouda, à l’ouest de la wilaya, après dix jours de recherches, a indiqué un communiqué de la direction locale de la protection civile.

Selon le document, le corps inerte du jeune homme âgé de 21 ans, originaire de Blida et qui a disparu au large de la plage Benaouda, a été retrouvé dimanche matin par les plongeurs de la protection civile, qui l’ont transféré à la morgue de l’hôpital de Tipasa. Les recherches pour retrouver le jeune Aymene ont débuté le 11 juin courant, immédiatement après le signalement de sa disparition. Les services de la protection civile de Tipasa ont mobilisé, pour ce faire, tous les moyens humains et matériels nécessaires, avec l’installation, sur place, d’un centre opérationnel avancé, durant toute la période des recherches. Aymene Bouleghbar était parti vendredi 11 juin à la plage Benaouda avec ses amis et n’avait plus donné signe de vie depuis, rappelle-t-on.