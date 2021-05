La dernière hypocrisie des traîtres

Ils s’en enorgueillissent et le crient haut et fort et presque sans aucune gêne. Ils envoient des aides humanitaires aux Palestiniens qui vivent l’horreur sous les exactions et les agressions quotidiennes des sionistes. Au premier de ces sans gêne, vient en pôle position le roi du Maroc dont la machine propagandiste annonce en boucle l’envoi au Caire et à Amman de couvertures et de médicaments aux Palestiniens.

Le cynisme est ainsi poussé à son extrême pour des roitelets qui ont donné la caution morale et diplomatique au sanguinaire Nétanyahu pour s’attaquer à de paisibles citoyens palestiniens qui ne demandaient qu’à pratiquer en paix leur religion et prier au sein d’Al Aqsa el moubarak et à fêter comme tous les peuples musulmans l’Aid el Fitr. Un Aïd dont ils ont été privés, à commencer par les enfants de Ghaza qui reçoivent chaque jour des tonnes de bombes qui viennent du ciel et de la mer et qui font des dizaines de morts et des centaines de blessés par jour.

Une situation dont sont aussi, en grande partie responsables, ces leaders arabes comme le roi du Maroc, qui aujourd’hui veulent jouer au bon samaritain et pensent leurrer un peuple qui souffre le martyr, en lui envoyant quelques kilos de couvertures et de médicaments, alors qu’ils le poignardent dans le dos chaque jour que Dieu fait, et sont complices de la tuerie dont est victime ce même peuple.

Un traître ne peut pas se donner bonne conscience en organisant une petite quête d’aide humanitaire. Un traître qui surtout ne peut plus tromper son peuple qui s’est retrouvé ainsi complice d’un génocide vers lequel l’a emmené un palais gangrené par la corruption et la bassesse. Nos frères marocains méritent mieux que ce régime soumis à la bonne volonté des sionistes et qui a tourné le dos à la plus sacrée des causes arabes. Pire encore il s’est totalement mis au service de l’agenda de ces mêmes sionistes dont l’objectif ultime est de faire disparaître la Palestine et de mettre à genoux toute la nation arabe et musulmane.

Et en cela le régime du makhzen au Maroc et d’autres régimes arabes vendus, sont les premiers serviteurs de la stratégie meurtrière des sionistes. Les Palestiniens n’ont pas besoin de quelques hypocrites aides humanitaires, mais de positions et de condamnations fermes des pays arabes face à la barbarie sionistes, mais ils ont aussi et surtout besoin d’arrêt immédiat du processus de normalisation avec l’entité sioniste.

Par Abdelmadjid Blidi