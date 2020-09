L’année scolaire 2019/2020 ne ressemble à aucune autre. Profondément perturbée par la pandémie de la Covid-19, elle entame officiellement la dernière ligne droite après quelques 7 mois de suspension des cours. La ligne droite, ce sont les examens de fin de cycle moyen et du lycée, à savoir, le BEM et le Baccalauréat. Les reines des épreuves en somme. Dès demain, des dizaines de milliers de collégiens ont rendez-vous avec les épreuves. Ils entreront dans le « sas » devant leur ouvrir les portes du lycée. Nous n’en sommes qu’au premier jour et déjà, de très nombreuses familles appréhendent l’angoisse de l’attente des résultats. Et là, il va falloir multiplier le nombre des candidats par deux ou trois, voire quatre pour ceux dont les grands parents sont encore de ce monde. Bref, les Algériens vont ouvrir une parenthèse dans leurs vacances. Cela aurait sans doute été différent dans d’autres circonstances, mais tout compte fait, Covid-19 ou pas, aucune circonstance ne remplacera le stress du jour J. Le fait est que la société algérienne revit, cette année encore, le même cérémonial que celui vécu en période d’examens de fin de cycle. La magie opère systématiquement, et il n’y a pas de raison que cette fois échappe à la tradition.

En un mot comme en mille, ces examens sont un vrai marqueur d’époque. D’abord, ils nous font rappeler que nous sommes une nation, avec un destin commun. Tout le pays vit au rythmes de ses enfants, durant les quelques jours des épreuves et angoissent pareillement tout le temps que durera l’attente des résultats.

C’est effectivement un marqueur d’époque, puisqu’à cette période de l’année, beaucoup d’Algériens, (de plus en plus nombreux, ces dix dernières années) racontent leur «aventure», se souviennent des notes qu’ils avaient eu et bifurquent fatalement sur le sacrosaint sujet du niveau des lycéens. D’un côté, c’est amusant d’entendre tous ces « vieux » se trouver une intelligence que les jeunes d’aujourd’hui n’ont pas. Mais c’est aussi harassant d’entendre des incompétents quarantenaires et cinquantenaire pester contre cette « génération d’ignares ».

Bref, le bac et le BEM c’est tout cela. Et c’est aussi, des rumeurs sur les fuites de sujets, sur des sujets impossibles à traiter en deux heures de temps, sur des méthodes de tricherie très ingénieuses. Bref, la cuvée 2019/2020 ne va pas déroger à la tradition, malgré les circonstances exceptionnelles dans lesquelles vont se dérouler les épreuves. Mais disons que dans tout cela, le bac algérien a toutes les chances de conserver son petit charme, tout simplement parce que la société le considère comme un palier nécessaire pour l’accomplissement de la citoyenneté.

Par Nabil.G