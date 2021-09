<span style='text-decoration: underline;'>RENTREE SCOLAIRE</span>:<br><span style='color:red;'>La dernière ligne droite</span>

Pour réussir rentrée scolaire 2021-2022, les services de la direction de l’éducation sont aux dernières retouches concernant les préparatifs pour atteindre les objectifs visés dans le secteur .

A cet effet ,toutes les dispositions sont prises sur tous les plans sanitaire et pédagogique pour la réussite de cet évènement .En marge de cette rentrée ,il sera réceptionné plusieurs nouvelles infrastructures scolaires dans les trois cycles à savoir 11 écoles primaires,07 CEM et 02 lycées ainsi que des cantines scolaires .Ces nouveaux établissements éducatifs vont apporter un plus dans le secteur et relever la pression sur les autres anciennes structures surtout avec les nombreuses opérations de relogement qui se poursuivent . La campagne de vaccination des employés de ce secteur se poursuit en coordination avec les services de la santé pour lutter contre la propagation de l’épidémie de la covid19 dans le milieu éducatif .Pour assurer une bonne protection durant cette période de crise sanitaire qui sévit, ils veillent au respect des consignes préventives .Les mêmes services multiplient les opérations de nettoyage et de désinfection au niveau des établissements scolaires et tous les moyens humains et matériels sont déployés pour un bon accueil des élèves selon les conditions exigées pour bien démarrer l’année scolaire.

B.Samira