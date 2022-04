<span style='text-decoration: underline;'>Préparatifs des JM 2022 et la saison estivale à Aïn El Türck</span>:<br><span style='color:red;'>La dernière ligne droite !</span>

Retenue comme 1ère zone d’appui dans le cadre des jeux méditerranéens qu’organise durant un mois, la ville d’Oran dès le 25 juin prochain, la daïra d’Aïn El Türck, forte de ses quatre communes, dont principalement le chef-lieu, sera-t-elle prête le jour «j» et saura-t-elle surtout, être, à la hauteur de l’événement ? Cela est le souhait de tout un chacun, du simple citoyen au premier responsable de la wilaya, dont l’honneur, et celui de toute une nation, est mis en jeu pour la réussite de cet événement international.

Les préparatifs, qui coïncident avec ceux de l’ouverture de la saison estivale, ont cette année, une connotation particulière, dans la mesure où, le bricolage et le rafistolage dans les opérations de réhabilitation, d’aménagement et d’embellissement inscrites, ne doivent pas être de mise. Si cet aspect de la question sera sérieusement pris en considération, il reste celui de l’élévation de la cadence des travaux lancés dans la corniche oranaise, qui semble accuser quelque peu, le coup. Un ralentissement visible du rythme, qui aura inéluctablement son importance à l’arrivée.

Va-t-on mettre en cause les effets ramadhanèsques qui, comme nul ne l’ignore, réduisent aux trois quarts la vitalité et le dynamisme citoyen ? Même si c’est le cas, les importantes échéances qui attendent toute une région et tout un pays, ne sauraient souffrir de laxisme ou de désinvolture. Pour l’exemple, les restes du muret longeant la cote entre la pêcherie et Mers El Kébir, en partie démoli, trainent sur les lieux depuis un temps jugé assez long pour un fronton de cette taille.

Quelques pans en parpaing de ce muret ont été arrachés, sans plus, comme pour montrer que les travaux sont déjà pris en charge. Au rond point des « Dauphins » d’Aïn El Türck, on s’attelle à ré agencer les contours du sens giratoire, alors qu’attendent de nombreuses opérations d’élagage, de chaulage et d’embellissement. Les commerces et les habitations se trouvant sur le parcours touristique doivent entamer très tôt l’aménagement de leurs façades et leurs devantures et débarrasser surtout la vue, de ces objets hétéroclites et de brocantes exposés sur les trottoirs de l’une des principales avenues de la corniche oranaise. A El Ançor, les opérations de démantèlement des kiosques et autres habitations illégales, sont inexplicablement retardées, alors que la baie des Andalouses va abriter les compétitions de la voile dans le cadre de ces JM.

En fait, c’est tout le parcours menant de la commune d’Aïn El Türck jusqu’à celle d’El Ançor, qui semble encore somnoler dans la désuétude. A moins de trois mois du début de la compétition sportive internationale, il y a de quoi avoir des frissons pour l’achèvement des différentes opérations inscrites et l’apprêtement du site pour l’accueil des sportifs et des visiteurs. Peut-être qu’une visite du wali dans la région sera salutaire pour stimuler les énergies et rappeler surtout aux récalcitrants l’importance que revêt cet événement.

Karim Bennacef