La DGSN lance un concours de recrutement et de formation des agents de police dans plusieurs wilayas

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a annoncé, mercredi dans un communiqué, l’ouverture de l’opération de dépôt des dossiers de candidature pour le concours de recrutement et de formation sur épreuves des agents de police hommes, au niveau des bureaux de formation relevant de la sûreté de certaines wilayas du Sud.

Il s’agit des wilayas d’Adrar, Tamanrasset, Illizi, Biskra, Tindouf, Béchar, Ouargla, Ghardaïa, Laghouat, El-Oued, Ouled Djellal, El Meghaier, Touggourt, El Menia, In Salah, Djanet, In Guezzam, Béni Abbès, Bordj Badji Mokhtar et Timimoune, a précisé la même source.

La DGSN rappelle les conditions d’accès au concours qui prévoient

notamment que l’intéressé doit être âgé de 19 ans au moins et de 23 ans au plus le jour du concours.

La DGSN a mis à la disposition des citoyens son site électronique et ses pages Facebook, Instagram et Twitter, pour consulter les conditions d’accès et imprimer le formulaire de participation.