La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a mis en avant, samedi, les « grands efforts » de la famille de la presse nationale à l’occasion de la journée mondiale de la liberté de presse qui coïncide avec le 3 mai de chaque année.

La DGSN a réitéré dans un communiqué « son soutien et accompagnement permanant aux organes de la presse », dont les supports constituent une tribune au service de l’intérêt général et reflètent les faits en toute objectivité dans le cadre de la constitution et des lois de la République ». Engagée en faveur des questions de la nation, la presse nationale demeure comme elle a toujours été, à la hauteur des défis posés », a ajouté la même source. « En cette conjoncture difficile où notre pays fait face à l’instar du reste du monde à la pandémie de Covid-19, nous exhortons la presse nationale à poursuivre les campagnes de sensibilisation et à promouvoir la solidarité nationale en vue de préserver la santé publique ». La DGSN a affirmé que ces efforts sont à même de consolider ceux de l’Etat en vue de réaliser la sécurité sanitaire nationale et gérer cette crise compliquée à multiples répercussions. Elle a également saisi l’occasion pour se recueillir avec déférence à la mémoire des martyrs de la profession, louant la longue lutte et les efforts continus de la corporation de la presse au service de la société.