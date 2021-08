La diplomatie est aussi une arme économique

Quoi qu’en disent les experts autoproclamés de la politique étrangère, les relations entre l’Algérie et de nombreux pays sont au beau fixe. Les échanges politiques qu’entretient l’Algérie à l’échelle planétaire démontrent par A+B le niveau de respectabilité de l’Etat algérien au regard de l’attitude des partenaires étrangers. Le dernier épisode en date n’est autre que l’extradition de l’ancien Pdg de Sonatrach. Avant lui, Alger a déjà réussi l’extradition d’un militaire corrompu et, il ya plus plusieurs années, un milliardaire aux relations reconnues. Cela prouve l’excellente réputation d’un État membre de l’Onu qui n’a jamais été pris en faute, par qui que ce soit. C’est dire qu’au plan diplomatique l’Algérie n’a rien perdu de l’aura qu’elle avait lorsqu’elle défendait l’indépendance de l’Afrique du sud ou quand elle avait été choisie pour régler la question des otages américains en Iran. Les bruits que l’on entend sur une prétendue faillite diplomatique de l’Algérie, tient d’opérations de parasitage dirigée par quelques Etats, dont la respectabilité est justement souvent remise en cause. Il est clairement établi qu’Alger compte toujours sur la scène internationale.

Il se trouve cependant que cette aura incontestable n’est pas suffisamment rentabilisée au niveau économique. Force est de constater, en effet, que la guerre du gaz que se livrent les puissances dominantes autour des parts de marché et pour le meilleur positionnement possible ne semble pas être utilisée par l’Algérie à bon escient. Son influence est quasi nulle malgré un positionnement géostratégique idéal, un sous-sol gorgé de matières premières et une jeunesse bien formée et en bonne santé.

Il est urgent que l’Algérie connecte la diplomatie à l’économie. Sans rien céder sur ses principes, le pays peut très bien construire des rapports avec le reste du monde où les relations cordiales basées sur le sacro-saint principe de non ingérence dans les affaires internes des Etats, soit rentabilisées par un intéressement économique mutuel. L’Algérie a plus que besoin d’atteindre le statut de puissance économique régionale pour mieux asseoir son image dans une époque mondialisée où, on l’a bien vu, même des pays ont un prix et ont même été achetés.

La diplomatie algérienne doit donc constituer la porte d’entrée en Afrique, dans le monde arabe, en Europe et en Amérique, pour les opérateurs économiques nationaux. Recommandés par un pays d’une qualité de probité de celle de l’Algérie, les exportateurs algériens auront la partie facile. L’on a vu la réussite de pareille démarche en Mauritanie. Qu’attend-on pour la généraliser ?

Par Nabil G