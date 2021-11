La diplomatie, son poids et ses objectifs

Le président de la République a réuni, hier, le corps diplomatique national. C’est un événement majeur dans la vie de la nation, en ce sens que les représentants de l’Algérie dans le monde auront leur feuille de mission. Le rayonnement du pays en dépend. Et c’est d’autant plus important que ledit rayonnement ne doit pas être à géométrie variable.

De fait, il ne s’agit pas d’essayer de séduire les grands de ce monde en déployant des artifices, aujourd’hui dépassés par le temps et les événements. Il est fortement recommandé d’éviter la figuration, notamment dans les pays africains, avec lesquels l’Algérie entend développer des relations économiques plus importantes. Mais il est clair que quelque soit le poids de l’économie dans les relations interÉtats, la noblesse de la mission diplomatique dans la lutte en faveur de l’autodétermination des peuples et pour instaurer la paix, autant que faire se peut, demeure l’un des principes fondamentaux du corps diplomatique algérien.

A ce propos, les questions du Sahara occidental et de Palestine demeureront des principes fondateurs de l’action de l’Algérie quoi qu’il advienne sur le plan économique. Mais plus que ces deux gros dossiers qui relèvent du droit des peuples à disposer eux-mêmes de leur avenir, l’Algérie s’est investie dans la question malienne. La solution qu’elle a préconisée à travers l’accord d’Alger est bel et bien en marche, après quelques vicissitudes. Pareil pour la Libye où l’option de la solution inclusive a été retenue par l’Onu. Et là aussi, la solution est en marche. Ainsi, et compte tenu de l’actualité continentale, l’Algérie contribue à donner aux peuples d’Afrique leur droit à la paix et à la sécurité.

Les nations africaines, dont le Mali, la Libye et autres Soudan, pour ne citer que celles vivant présentement des troubles politico-sécuritaires, actuellement fragilisés par leur sous-développement ou par les complots dont ils sont les victimes, conséquence directe de la colonisation. Ces pays font l’objet, en ce 21e siècle, de véritables OPA politico-militaires de la part des anciennes puissances coloniales. Ainsi, face à cette machine occidentale à broyer de l’Africain, l’Algérie oppose sa solution qui consiste en un travail politico- diplomatique dont le seul but est de sauvegarder les acquis des sociétés africaines, pour mieux combattre le terrorisme et édifier de véritables nations démocratiques et solidaires.

L’Algérie qui mène ce combat, comme elle menait le sien pour l’indépendance, doit impérativement y mettre du développement économique et social. Cela passe par une coopération renforcée entre Africains. Sa diplomatie peut jouer un rôle central. D’où la nouvelle feuille de mission.

Par Nabil.G