<span style='text-decoration: underline;'>Cas du covid-19 dans un lycée a Ain El Türck</span>:<br><span style='color:red;'>La direction de la santé rassure les parents d’élèves</span>

La Direction de la santé et de la population de la wilaya d’Oran a rassuré les parents d’élèves après la découverte de 4 cas du Covid-19 dans le lycée colonel Othmane situé dans la localité d’Ain El Turck.

La direction a entamé une enquête épidémiologique sur place qui a révélé 4 élèves touchés par le covid-19 mais qui sont asymptomatiques. « Ils sont en très bonne santé et seront confinés chez eux durant 10 jours, le dépistage dans les classes avoisinantes n’a révélé aucun cas », dira le docteur Youcef Boukhari chef de service de prévention à la direction de la santé et de la population de la wilaya, qui a tenu à rassurer les parents d’élèves. « Je rassure les parents d’élèves de ce lycée, que l’état des lycéens touchés par le covid-19 ne s’est pas aggravé » a précisé le docteur.

Concernant les autres établissements scolaires, aucun cas positif n’a été signalé selon notre interlocuteur. « après des échos venant du lycèe Hamou Boutlelis dans le quartier d’Es-Seddekia, notre équipe de santé scolaire ainsi que les enquêteurs se sont déplacés sur place, mais aucun cas positif n’a été signalé dans cet établissement. On rassure les parents qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter. Les enseignants doivent respecter les mesures préventives», précise-t-il.

Il est à rappeler que l’opération de vaccination des corps du secteur de l’éducation entamée en aout dernier à Oran, a atteint 10% seulement. Le corps éducatif est composé de 26000 entre enseignants, agents d’administration et agents de soutien. Pour réussir cette opération 46 unités de dépistage et de suivi (UDS) avaient été mobilisées. Pour les régions éloignées et dépourvues de ces structures, L’opération de vaccination s’est déroulée au niveau des salles de soins.

Dans la ville d’Oran, une équipe avait été mise dans le centre de médecine de travail du secteur de l’éducation (CMT), 30000 doses de vaccins ont été programmées pour cette opération.

Il est à rappeler que le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, lors de la réunion périodique du Conseil des ministres, avait donné des instructions et des directives en lien avec le secteur de la Santé, soulignant, à cet égard, que la rentrée sociale des corps de l’Education, l’Enseignement supérieur et la Formation professionnelle, était «tributaire de la vaccination de tous».

Le ministre de l’Education nationale, Abdelhakim Belabed avait plaidé pour une opération de vaccination de tous les fonctionnaires des directions de l’Éducation et à sa généralisation aux enseignants et employés dans les établissements scolaires. Il a affirmé que «la vaccination des enseignants, fonctionnaires et employés du secteur de l’Éducation nationale est un facteur essentiel pour une rentrée scolaire sécurisée».

