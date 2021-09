<span style='text-decoration: underline;'>MC ORAN </span>:<br><span style='color:red;'>La direction dément un départ précipité de l’entraineur Ait Djoudi</span>

La direction du MC Oran a démenti, samedi, le départ de son nouvel entraineur Azzedine Aït Djoudi, rentré chez lui vendredi au lendemain de son arrivée à Oran pour entamer sa mission avec le club de Ligue 1 de football.

La même source a fait savoir que le technicien a quitté précipitamment Oran pour des «raisons personnelles», assurant qu’il est attendu dans les prochaines heures pour lancer les préparatifs de la nouvelle saison 2021- 2022. En revanche, la direction oranaise a avoué qu’un certain retard est enregistré dans le début de la préparation d’intersaison, un état de fait déploré par Aït Djoudi, «mais pas au point de le pousser à renoncer à son engagement avec le club».

Des sources proches de l’ancien entraineur de la sélection nationale des espoirs ont indiqué que ce dernier devait diriger sa première séance d’entrainement jeudi passé, avant de se rendre compte que les conditions d’une reprise sereine du travail n’étaient pas encore réunies. Outre cet inconvénient, Aït Djoudi n’aurait pas apprécié le recrutement de certains nouveaux joueurs sans son consentement, souligne-t-on encore.

L’effectif du MCO a connu, au cours de cet été, un départ massif de ses joueurs, puisque pas moins de 17 d’entre eux n’y font plus partie. Certains ont réussi à avoir leurs libérations automatiques après avoir saisi la Chambre nationale de résolution des litiges (CNRL) à cause de plusieurs salaires impayés, rappelle-t-on.

Face à cette “saignée’’, le président du club, Tayeb Mehiaoui, a procédé au recrutement de plusieurs éléments, sauf que certains d’entre eux ne font pas l’unanimité dans l’entourage du Mouloudia, et même chez l’entraineur Aït Djoudi, d’où son désir de mettre les «points sur les i» avec son employeur avant de descendre sur le terrain.