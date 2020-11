<span style='text-decoration: underline;'>RESPECT DES MESURES PRÉVENTIVES/COVID-19</span>:<br><span style='color:red;'>La direction du commerce met fin à des dépassements au Centre commercial de Bab Ezzouar</span>

Les services de la direction du commerce de la wilaya d’Alger sont intervenus, vendredi en urgence, accompagnés des services de la sûreté de Dar El Beida, pour mettre fin à des dépassements au Centre commercial de Bab Ezzouar (Est d’Alger) où une violation des mesures préventives contre le Coronavirus a été enregistrée, a indiqué samedi un communiqué de la direction.

«Les services de la direction, en collaboration avec les services de sécurité et les services de la circonscription administrative de Dar El Beida, ont pris les mesures juridiques nécessaires à l’égard de cet espace commercial qui a organisé, vendredi, une vente promotionnelle (Black Friday), attirant des centaines de citoyens en l’absence du respect des mesures préventives adoptées par le gouvernement », selon le communiqué.

Les agissements auxquels s’est livré le centre commercial de Bab Ezzouar constituent «une infraction» au décret exécutif N 06-215 du 18 juin 2006 fixant les conditions et les modalités de réalisation des ventes en soldes, des ventes promotionnelles, des ventes en liquidation de stocks, des ventes en magasins d’usines et des ventes au déballage, a indiqué la même source.

L’opérateur économique doit obtenir,selon les dispositions de ce décret, une autorisation préalable pour pouvoir procéder à ces opérations de vente, a rappelé la direction du commerce, relevant que l’octroi des autorisations liées à ce type de ventes est suspendu conformément aux dispositions du décret exécutif n 20-69 du 21 mars 2020 relatif aux mesures de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (Covid-19).

Dans ce cadre, la direction a rappelé à l’ensemble des commerçants, notamment ceux des grandes surfaces, «la nécessité de respecter les mesures préventives décrétées par le Gouvernement », mettant en garde contre le non respect de ses mesures qui expose l’opérateur économique aux peines prévues par la loi».