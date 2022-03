<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>La direction du commerce sensibilise les consommateurs</span>

La direction du commerce et de la promotion des exportations de Sidi Bel Abbès, vient de lancer sa campagne de sensibilisation auprès des consommateurs.

Pour ce lancement officiel des activités des journées nationales des médias et de sensibilisation, on a opté pour le slogan ‘Consommons sainement et restons à l’écart du gaspillage’.

Une campagne qui s’appuiera sur les conférences, les médias, et surtout le travail des agents qui entreprennent des contacts directes avec les citoyens.

Le coup d’envoi de la campagne a été donné par le ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations dimanche 20 mars dernier, et va durer pendant le mois de Ramadhan jusqu’à la saison estivale. Les thèmes de la sensibilisation s’articulent autour du gaspillage du pain, la consommation rationnelle des aliments, la réduction de la consommation du sucre, du sel et des corps gras dans les aliments et les intoxications alimentaires.

M. Bekkar