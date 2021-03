<span style='text-decoration: underline;'>Afin de soulever tous les problèmes</span>:<br><span style='color:red;'>La direction générale de la CNAS rencontre les Transporteurs Sanitaires de l’ouest</span>

« Le dialogue est le seul moyen pour arriver à une piste d’entente», a souligné M. Abderrahmane Lahfaya, directeur général de la caisse nationale

de la sécurité sociale (CNAS) jeudi dernier lors d’une rencontre qui a regroupé les 92 transporteurs sanitaires conventionnés couvrant la région ouest,

et les sous directeurs des prestations.

«Cette journée est organisée par la direction générale dans le but d’améliorer la prestation du transport sanitaire qui s’inscrit dans la prise en charge de l’assuré social», a déclaré le DG de la CNAS devant l’assistance lors de son allocution du coup d’envoi de cette journée».

« On est à votre écoute, et toutes vos préoccupations seront prises en considération », rassure M. Lahfaya les transporteurs sanitaires.

Après l’allocution du directeur général de la CNAS, des communications ont été présentés par les sous directeurs de l’agence CNAS d’Oran. La première était sur « les procédures d’application de la convention CNAS / Transporteurs sanitaires », présenté par le sous-directeur des prestations, tandis que la deuxième était intitulé « Portail national de conventionnement », présenté par le sous-directeur des systèmes d’information de l’agence CNAS Oran. Des explications ont été données aux transporteurs sanitaires concernant les réglementation et procédures de la convention avec la CNAS. Ensuite, un débat a été ouvert où la parole a été donnée à tout le monde pour soulever les problèmes que connaissent ces entreprises, en présence de leur syndicat.

Le débat a été animé par M. Djeghri Abdelhafid, directeur des prestations au sein de la direction générale de la CNAS, de M. Khedim Khaled, le responsable du service des conventions au niveau de la direction générale de la CNAS et de M. Hamoud Abdelfatah, président du syndicat national des transporteurs sanitaires. La majorité des intervenants ont exposé leurs difficultés. Les transporteurs présents réclamaient beaucoup plus une révision à la hausse des tarifs du transport, sachant que le tarif actuel est fixé à 16 DA/KM. Certains transporteurs ont déclaré avoir des difficultés financières, d’autres ont exposé des questions liés à la TVA. Signalons que cette rencontre avec les entreprises privées du transport sanitaire, conventionnés avec la CNAS a eu lieu suite à la journée de protestation qui a eu lieu en janvier dernier par les transporteurs sanitaires à Oran.

Pour M. Djeghri, directeur des prestations à la DG : « La rencontre d’aujourd’hui est une conviction de la direction générale de la CNAS et le ministère, car il faut créer une plateforme d’une meilleure prise en charge des préoccupations de nos assurés sociales, et ayants droits. La CNAS traite aujourd’hui des millions de dossiers à travers le pays. Le but de ces rencontres est de faciliter les procédures, et permettre à nos assurés d’avoir leurs droits d’une façon facile et légale », explique notre interlocuteur qui ajoute que « la CNAS est conventionnée avec des médecins, des pharmacies ainsi que des cliniques privés spécialisés, à l’instar de la chirurgie cardiaque, l’hémodialyse.

Ces derniers nécessitent un transport sanitaire du malade. Ces conventions s’inscrivent dans le cadre de l’amélioration et la facilitation du service à nos assurés. Cette journée a pour but d’unifier la vision et communiquer, car le manque de dialogue a créé des perturbations qu’il faut éviter afin de préserver l’intérêt général » conclut M. Djeghri.

De son côté, le président du syndicat national des transporteurs sanitaires, M. Hamoud a affirmé que « le but de ce regroupement est d’éclaircir certains droits et devoirs, et de renforcer la relation entre la CNAS et les transporteurs sanitaires pour une meilleure prise en charge du malade assuré».

Selon le président du syndicat national, les 353 opérateurs de transport sanitaire qui couvrent tout le pays et qui assurent 10.000 emplois, forment un « maillon fort » entre le malade assuré et la CNAS. Il est nécessaire de renouer la confiance entre les deux partenaires», a conclu M.Hamoud.

Pour sa part, le secrétaire général de la fédération nationale des employés de la CNAS, Dr. Ghalmi estime que : « Le transport sanitaire est inscrit dans la loi de la sécurité sociale, mais il faut expliquer aux citoyens assurés que le tarif de responsabilité n’est pas tout le temps à 100 %, alors on a organisé cette journée afin d’améliorer cette prestation, surtout en ce moment difficile de pandémie. C’est l’occasion de soulever tous les problèmes et s’exprimer librement, car le règlement des conflits à l’amiable est préférable. La protestation n’est qu’une ultime solution », a déclaré le SG de la fédération.

Il est à signaler que c’est une rencontre qui sera suivie par d’autres similaires avec les opérateurs du transport sanitaire de l’Est, du Centre et du Sud.

Ces rencontres s’inscrivent dans la stratégie de la CNAS pour l’amélioration de la qualité du service, notamment en matière d’allègement des procédures d’obtention des différentes prestations de sécurité sociale ainsi que la modernisation des procédures de prise en charge des préoccupations des assurés sociaux de la caisse nationale. Ce regroupement régional Ouest entre les transporteurs sanitaires conventionnés et les dirigeants de la CNAS était un vrai espace d’échange et de libre expression entre les deux partenaires.

À la fin de la journée, un déjeuner a été offert aux participants dans le restaurant du club des employés de la Cnas, qui a été rénové. Fermé depuis trois ans, il a été rouvert ce jeudi 11 mars à l’occasion de cette journée, avec un nouveau look.

Hiba. B