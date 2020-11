<span style='text-decoration: underline;'>MC Oran</span>:<br><span style='color:red;'>La direction peine à compléter son dossier de demande de licence professionnelle</span>

La direction du MC Oran peine toujours à compléter son dossier de demande de licence professionnelle exigée par la direction de contrôle de gestion et des finances (DCGF) en raison de l’indisponibilité des bilans financiers de la société sportive par actions (SSPA) de ce club de Ligue 1 de football, a-t-on appris lundi de ce dernier.

Le président du MCO, Tayeb Mahiaoui, n’a désormais que moins d’une semaine pour ficeler son dossier, après avoir bénéficié d’un nouveau délai dans ce registre qui expire le 22 novembre en cours, a-t-on précisé. La même source se montre aussi «sceptique» quant aux capacités de la direction de la formation phare de la capitale de l’Ouest du pays à être au rendez-vous, non sans imputer la responsabilités aux anciens présidents qui se sont succédés à la tête de la SSPA du club créée en 2010 dans le cadre de l’avènement du professionnalisme, rappelle-t-on. Elu début août dernier comme nouveau président de la SSPA/MCO, Mahiaoui n’a pas cessé depuis de presser ses prédécesseurs, notamment Ahmed Belhadj et Youcef Djebbari, d’établir les bilans financiers relatifs à leurs mandats respectifs pour répondre aux exigences de la GCGF, un organe créé par la Fédération algérienne de football dans le cadre de son processus de «refonte du professionnalisme». Par ailleurs, l’entraineur français du MC Oran, Bernard Casoni, en poste depuis septembre dernier, commence à nourrir de sérieuses appréhensions à cause du retard mis dans la régularisation de sa situation administrative. Ledit retard prive l’ex-coach du MC Alger de toucher ses salaires, d’où sa montée au créneau lors du point de presse qu’il a animé à l’issue du match amical gagné par son équipe face à la JSM Skikda (1-0), nouveau promu en Ligue 1, au stade Ahmed-Zabana d’Oran, en fin de semaine, souligne-t-on.