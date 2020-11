Au risque de se répéter, la situation est vraiment grave. Et plus les jours passent et plus les choses se compliquent davantage. Les cas de contamination au Covid-19 ne cessent de se multiplier, pour dépasser la barre des 800 par jour et semblent foncer tout droit vers les mille et peut être même dépasser cette barre dans les très prochains jours.

Une ascension qui paraît à ce stade des choses irréversible et difficilement contrôlable. Pourtant, les dernières mesures prises par les pouvoirs publics, ont pris en compte tous les points sur lesquels il fallait intervenir pour casser la chaîne de transmission du virus. Plus encore, sur le terrain, les différents services chargés de faire respecter ces mesures, à commencer par les services de sécurité, multiplient les sorties et les PV à l’encontre de ceux, citoyens, commerçants ou transporteurs, qui prennent encore à la légère la gravité du moment et semblent peu se soucier des menaces qui pèsent sur toute la société.

Car le plus grave dans la situation, c’est que ce ne sont pas seulement les cas de contamination qui augmentent chaque jour, mais aussi et surtout les décès, qui sont au seuil de 20 par jour et qui risquent d’augmenter encore davantage, si les choses ne changent pas.

Car plus le temps passe et plus les hôpitaux ne pourront plus faire face au nombre toujours grandissant des malades. Et à ce rythme on ne pourra rien faire pour les cas les plus compliqués, faute de lits de réanimation qui ne sont plus loin d’être tous occupés. La prise en charge des malades se complique de plus en plus, et la seule alternative qui reste aujourd’hui pour sauver ce qui peut encore l’être, c’est d’arrêter le flux des malades. Et ceci ne peut se faire que si tout le monde saisisse une bonne fois pour toute, qu’il faut porter le masque, respecter la distanciation physique et se laver les mains plusieurs fois par jour.

Autrement rien ne changera. Pire encore, les cas vont augmenter encore et encore, et malheureusement les morts aussi suivront et se compteront par dizaines. Et si aujourd’hui, la situation est encore sous contrôle, il n’est pas dit qu’à ce rythme d’insouciance et d’inconscience, elle ne finira pas dans les toutes prochaines semaines à échapper à toute maîtrise. D’autres pays, autrement plus nantis que nous le vivent amèrement aujourd’hui et n’arrivent plus à s’en sortir. Là où la discipline recule, le virus avance. Méditons.

Par Abdelmadjid Blidi