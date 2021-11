<span style='text-decoration: underline;'>En partenariat avec l’association «ALIA»</span>:<br><span style='color:red;'>La douane collecte du Sang pour les enfants malades</span>

La direction régionale de la douane algérienne a organisé hier une campagne de don de sang au profit des enfants malades au niveau de l’hôpital pédiatrique Boukhroufa Abdelkader a Canastel.

L’initiative a été organisée en partenariat avec l’association caritative «ALIA». En effet, une campagne de collecte de sang a eu lieu au siège de la direction régionale de la douane algérienne d’Oran a la cité Fellaoucene ex-Barki, une campagne qui coïncide avec la célébration de la 67ème anniversaire de la déclaration de la glorieuse guerre de la libération. L’opération a vu une forte participation de tout le personnel de la direction régionale, les douaniers du port d’Oran, de l’aéroport d’Oran, du port sec et port d’Arzew. Officiers, sous officiers, brigadiers et agents assimilés, leur tête le directeur régional de la douane d’Oran , le contrôleur général Lakhdari Abdelkader ,qui était parmi les premiers donneurs. A ce propos , il a déclaré à la presse que « cette campagne s’inscrit dans le cadre du renforcement de ses actions humanitaires et caritatives et en application des directives de la direction générale de la douane algérienne visant à promouvoir ces initiatives louables, et on a organisé cette campagne de don de sang au profit de nos chers enfants malades pour , dans un geste humanitaire qui prouve que la douane algérienne ne protège pas uniquement l’économie algérienne mais aussi les vies humaines.

A cette occasion je remercie tous les douaniers qui sont venus de force aujourd’hui , don accepté ou refusé , ils ont tout mon respect , car donner une goutte de sang peut sauver une vie» a conclu le directeur régional de la douane. De son côté, la présidente de l’association «Alia», Madame kaid-Omar d’Alia dira :» On a organisé cette campagne en commémoration du 1er Novembre 1954, et en célébration de la journée maghrébine du don du sang qui coïncide le 25 Octobre.

Le sang collecté est dédié aux enfants malades, pour leur prouver que nous sommes toujours présents pour eux. L’initiative est ainsi pour concrétiser le partenariat entre les entreprises publiques et la société civile. A l’occasion, je remercie le corps de la douane pour la forte participation à cette campagne de collecte de sang». Le Staff médical de l’EHS de Canastel , a ainsi apprécié l’initiative : «Depuis le déclenchement de la pandémie, il a eu un déficit en donneurs, les gens sont de plus en plus réticents» s’est exprimé le médecin -chef de l’opération qui avance , en tant que médecins, on est très satisfait de cette initiative , vous ne pouvez pas imaginé le service que nous rend aux petits enfants. Les besoins sont importants à l’EHS de Canastel , où des vies en dépendent. Nous avons des malades qui nécessitent des transfusions tous les 21 jours. J’en profite a travers votre journal pour lancer un appel aux donneurs pour aller donner un peu de leur sang pour sauver des enfants en détresse. A la fin, je voudrais aussi remercier le corps de la douane qui a répondu à l’appel, ainsi l’association «Alia» qui nous a mis en contact avec eux. » dira le médecin-chef de la Mission. En marge de cette campagne , l’association «ALIA» a rendu un hommage à la sous-directeur de l’informatique et la communication, l’inspectrice-divisionaire «Hannifi Assia» pour ses efforts déployés dans les relations publiques entre la direction régionale de la douanes et ses partenaires.

Hiba.B