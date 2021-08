<span style='text-decoration: underline;'>Pr Djenouhat à propos de la vaccination anti- Covid-19</span>:<br><span style='color:red;'>«La durée entre les doses n’affecte pas l’efficacité du vaccin»</span>

Alors que 3,5 millions de citoyens ont été vaccinés en Algérie contre le coronavirus, certaines personnes affichent des inquiétudes quant à l’efficacité du vaccin lorsque les dates sont éloignées entre la première et la deuxième dose.

Face à l’important afflux des citoyens sur les centres de vaccination, certains seront dans l’obligation d’attendre plusieurs semaines, voire quelques mois, pour recevoir la seconde dose du vaccin.

Pour rassurer les citoyens qui peuvent se retrouver dans cette situation, le professeur Kamel Djenouhat, président de la Société algérienne d’immunologie et chef de service du laboratoire central EPH Rouiba (Alger), a affirmé que la durée qui peut être longue entre la première et la seconde dose n’altère pas l’efficacité du vaccin. Le Pr Djenouhat, dans une déclaration faite, hier, samedi, à la chaîne Une de la Radio nationale, a indiqué que l’écart entre les doses du vaccin qui peut aller jusqu’à trois mois ne pose aucun problème en ce qui concerne l’efficacité du traitement contre le coronavirus. Il a précisé dans sa déclaration à la Radio nationale qu’au contraire, des spécialistes dans le domaine de la santé dont des immunologues ont observé qu’à chaque fois la durée entre la première et la seconde dose est importante, la réaction immunitaire est mieux que lorsque la durée est moins longue.

Évoquant la vaccination des femmes enceintes, le Pr Djenouhat a affirmé qu’en dépit de l’absence d’études cliniques pour cette catégorie, plusieurs pays n’ont pas enregistré de problèmes particuliers. «Les spécialistes ont indiqué que les femmes enceintes peuvent se faire vacciner sans que cela ne pose de problème et plusieurs pays à travers le monde ont procédé à la vaccination de cette catégorie», a-t-il déclaré. Dans le même contexte, le président de la Société algérienne d’immunologie a insisté sur l’impératif de casser la chaîne de transmission du virus en procédant à la vaccination qui permettra aussi de se prémunir contre le variant Delta, précisant que le variant Delta est connu pour sa forte propagation plus que le variant britannique de 60%. Il convient de signaler, par ailleurs, qu’en vue d’accélérer la campagne de vaccination, des quantités supplémentaires de doses de vaccin ont été reçues vendredi dernier, alors que le pays compte pour l’instant 3,5 millions de personnes vaccinées. Le ministère de la Défense nationale (MDN) a indiqué que deux avions de transport militaire ont atterri vendredi soir à la Base aérienne de Boufarik avec à leur bord deux (2) cargaisons du vaccin anti-covid-19 estimées à un (1) million de doses, ainsi que 750 unités d’équipements de concentrateurs d’oxygène acquis de la Chine. Outre l’élargissement de la vaccination, les autorités ont annoncé plusieurs mesures pour juguler la crise du manque d’oxygène au niveau des hôpitaux.

Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a annoncé en fin de semaine passée la prise d’une série de mesures pour assurer la disponibilité de l’oxygène dans les hôpitaux. Il s’agit notamment de l’importation de concentrateurs d’oxygène et l’acquisition d’unités de production d’oxygène fortement demandé au niveau des établissements hospitaliers mobilisés contre le coronavirus.

Samir Hamiche