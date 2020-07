<span style='text-decoration: underline;'>Pour trancher l’avenir de ses compétitions</span>:<br><span style='color:red;'>La FAF décide de convoquer une Assemblée générale extraordinaire</span>

Le Bureau exécutif de la Fédération algérienne de football a décidé mercredi de convoquer une Assemblée générale extraordinaire (AGEx) pour se «prononcer» sur l’avenir des compétitions, suspendues depuis mars en raison de la pandémie de nouveau coronavirus (Covid-19), a appris l’APS auprès de l’instance fédérale.

Réunis au niveau du siège de la FAF à Dely-Ibrahim (Alger) sous la présidence de Kheïreddine Zetchi, les membres du Bureau fédéral ont discuté de deux propositions qui seront soumises plus tard à l’assemblée générale dans le cas où cette dernière viendrait à valider l’arrêt définitif de la compétition. La première consiste à décréter une saison blanche sans déclarer de champion, ni de promus ou de relégués, alors que la seconde est de recourir au classement arrêté à la 22e journée, quand la compétition a été suspendue, pour décerner le titre au leader et désigner les représentants aux compétitions internationales, en plus des promus et des relégués, précise la même source. Le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) avait décidé de suspendre, depuis le 16 mars, l’ensemble des activités et compétitions sportives en raison de la pandémie de Covid-19. Jeudi dernier, il a annoncé ne pas autoriser «pour le moment» la reprise des compétitions.