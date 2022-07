<span style='text-decoration: underline;'>OCTROI DE LICENCE CAF AUX CLUBS</span>:<br><span style='color:red;'>La FAF représentée au séminaire continental annuel</span>

La Fédération algérienne de football (FAF) est représentée par le secrétaire général adjoint, Réda Ghezzal et le manager de licence de club FAF, Mohamed Briki, au séminaire continental annuel sur l’octroi de licence aux clubs de la Confédération africaine de football (CAF) qui a débuté au Caire en Egypte, a annoncé l’instance fédérale sur son site officiel.

Ghezzal prend part au sémi naire en qualité d’instruc teur CAF (en plus de sa qualité d’inspecteur des stades CAF), alors que Briki a participé à la session de formation. Le séminaire réunit les 54 associations membres de la CAF, les représentants de la FIFA et des confédérations s£urs, la FIFPRO Afrique, les instructeurs de licence de club et les représentants des ligues de tout le continent. Le séminaire continental annuel sur l’octroi de licence aux clubs de la CAF 2022 offre une plate- forme aux associations membres, à la CAF, à la FIFA, aux confédérations s£urs et à divers groupes de parties prenantes pour se réunir et partager les meilleures pratiques en matière d’octroi de licence aux clubs, les méthodes de mise en £uvre, les réussites et les défis.

Membre du Comité Exécutif de la CAF et Vice-Président du Comité d’Organisation des Compétitions Interclubs et du Système de Gestion des Licences Clubs de la CAF, le Colonel Major Djibrilla Hima Hamidou a déclaré que « le système de licence des clubs a considérablement évolué pour devenir un outil clé pour le développement et la professionnalisation du football en Afrique. La CAF fait que le système de licence des clubs a un effet et contribue à élever les normes au niveau du football national. »

. La nouvelle vision de la CAF pour la professionnalisation du football est d’améliorer la pyramide par le bas, en commençant par les compétitions nationales, d’où le nouveau cadre réglementaire de la CAF renforcera le système d’octroi de licence aux clubs pour le football masculin et féminin dans les compétitions continentales et nationales. La 1re journée du séminaire a été consacrée au cadre réglementaire de l’octroi de licence aux clubs de la CAF, le Règlement de l’octroi de licence aux clubs féminins de la CAF, le Catalogue des sanctions de la CAF, la Norme de qualité de l’octroi de licence aux clubs de la CAF et le Règlement des stades de la CAF. Le directeur des opérations de la CAF, Abiola Ijasamni, qui a assisté à la première journée, a indiqué qu’» à l’échelle mondiale, la force du football interclubs est l’épine dorsale des associations membres. Nous ne pouvons pas atteindre nos objectifs en cochant simplement les cases du cadre réglementaire – aussi important que cela soit û nous devons engendrer une culture consistant non seulement à remplir les formulaires, mais aussi à surveiller, maintenir et aider nos clubs à atteindre des niveaux plus élevés».

«La vision de la CAF est de rendre le football africain compétitif à l’échelle mondiale. Nous devons y réfléchir concrètement, sur ce que cela signifie et comment, nos actions quotidiennes, contribuent à la réalisation de cette vision. Les associations membres sont la clé du succès de leurs ligues. J’espère que ce séminaire créera l’interaction et la compréhension nécessaires entre la CAF, les associations membres et les ligues», a souligné Ijasamni.

Les objectifs du séminaire continental sont :

– Présenter le nouveau cadre réglementaire du Système de Licence aux Clubs de la CAF pour les hommes et les femmes.

– Lancer la plateforme en ligne d’octroi de licence aux clubs de la CAF (CLOP).

– Organiser une formation pour la plateforme en ligne d’octroi de licence aux clubs de la CAF (CLOP).

– Recevoir une mise à jour complète sur la situation du système d’octroi de licence aux clubs de la part des AM.

– Veiller à ce que les associations membres soient prêtes à communiquer les décisions d’octroi de licence dans les délais fixés pour l’engagement des clubs dans les compétitions du CI de la CAF (masculines et féminines).

– Echanger des connaissances et de l’expertise avec la FIFA et les confédérations soeurs sur l’octroi de licence aux clubs.

– Présenter le nouveau cadre réglementaire des stades.

– Mettre l’accent sur la conformité des stades pour les compétitions de la CAF et couvrir les procédures d’inspection des stades.