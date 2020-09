<span style='text-decoration: underline;'>Equipe nationale de football</span>:<br><span style='color:red;'>La Fécafoot confirme le match amical face à l’Algérie aux Pays-Bas</span>

Le secrétaire général de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot) Benjamin Didier Banlock, a confirmé samedi la programmation d’un match amical face à l’équipe nationale d’Algérie aux Pays-Bas en octobre prochain, soulignant que la date et la ville hôte n’ont pas été désignées.

«Nous nous sommes entendu à jouer ce match aux Pays-Bas, ça pourrait changer, mais l’idée est d’utiliser la fenêtre d’octobre pour commencer à préparer nos équipes pour les échéances à venir. Je ne peux pas dévoiler la date et le lieu de cette rencontre, mais je vais en dire plus une fois que les choses vont s’officialiser. Pour le moment, l’accord de principe a été trouvé. Maintenant, il y a des détails opérationnels à régler, c’est aux organisateurs de ce match de se pencher», a déclaré le SG de la Fécafoot, sur les ondes de Radio Algérie internationale. Inactive depuis novembre 2019 en raison de la pandémie de coronavirus (Covid-19), l’équipe nationale reprendra du service en novembre prochain avec la double confrontation face au Zimbabwe, comptant pour les 3e et 4e journées des qualifications de la CAN-2021. Dans sa quête de défense du titre continental, l’Algérie a bien entamé la campagne qualificative de la CAN-2021, en alignant deux victoires de rang en novembre 2019 : à Blida face à la Zambie (5-0) et à Gaborone devant le Botswana (1-0). «Le Covid-19 a considérablement limité le déplacement des uns et des autres, car il y a des endroits classés rouges», a ajouté le SG de la Fécafoot, répondant à une question sur les restrictions imposées en Europe en raison du Covid-19. Avant de poursuivre : «Deux grosses pointures du continent africain qui vont s’affronter. Une très belle coïncidence que ces deux équipes vont se retrouver à se préparer dans le même endroit, un concours de circonstances. Entre le champion d’Afrique 2017 et 2019, ce sera un match de champions. L’Algérie est une grande nation de football, je pense que nous allons assister à un très beau spectacle, ce sera très plaisant à regarder», a-t-il conclu.

Le Cameroun, pays hôte de la CAN-2021, reportée à 2022, affrontera le Japon le 9 octobre à Utrecht (Pays-Bas). Un éventuel match face à l’Algérie devrait avoir lieu le 12 ou 13 octobre.

Les «Verts» devaient affronter le Ghana, mais la fédération ghanéenne (GFA) aurait déjà scellé son programme, puisque elle devrait affronter le Mali et la Guinée équatoriale en Turquie. Le coach national Djamel Belmadi a affiché son désir d’affronter «deux gros morceaux», dans l’objectifs de «de jauger la qualité de ses joueurs après des mois d’inactivité causés par la pandémie du coronavirus (Covid-19)», selon une source autorisée.