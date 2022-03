La femme, l’Etat, la modernité…

Les Algériennes, à l’instar de toutes les femmes de la planète, célèbrent aujourd’hui la journée internationale de la femme, dans une conjoncture, il faut bien le reconnaître, très apaisée comparativement aux années précédentes marquées par la pandémie de la Covid-19 qui rendait dangereux tout rassemblement. Aujourd’hui, avec un niveau de contamination au plus bas, les Algériennes, comme leurs sœurs du monde entier, à l’exception de celles qui vivent les affres des guerres et de la misère, il est possible de célébrer l’évènement annuel. Cela dit et même si le combat pour l’égalité est encore loin d’être fini et le chemin pour y parvenir semé d’embûches, il demeure que la femme algérienne a réussi à s’imposer dans plusieurs secteurs d’activité. Et la dernière conquête en date n’est autre que sa participation efficiente dans l’action politique et donc de sa représentation dans les institutions élues de la République. Une vraie victoire sur les forces de l’obscurantisme et de l’archaïsme.

L’histoire retiendra que l’intérêt de porter la femme jusqu’au perron de l’Assemblée populaire nationale a été fortement exprimé par le président de la République. Dans la confection de la Constitution de novembre 2020, comme dans la lois électorales, la défense de la femme et de la jeunesse auront été un trait immuable de la démarche du Président Abdelmadjid Tebboune. Le chef de l’Etat a fait en sorte à ce que l’ensemble de la classe politique et les instances du pays se conforment à la Constitution. C’est à travers cette insistance de tous les instants des centaines de femmes députés et autres élues dans les Assemblées locales fêtent avec fierté cette journée, o ! Combien symbolique.

A la veille du 8 mars 2022, le président de la République n’a pas dérogé à la tradition en adressant un message plein d’espoir et de soutien à l’endroit de la femme algérienne. Celle-ci qui est parvenue à exercer tous les métiers a su démontrer que toute tradition sociale se doit de saluer la modernité à laquelle aspire les femmes en Algérie. l’Etat de son côté assume pleinement sa volonté politique de promouvoir le rôle de la femme dans la société.

Cette volonté politique n’est pas née d’hier et n’a aucun rapport avec aucun calendrier politique. Le Président Tebboune a promis d’ouvrir à la femme algérienne la porte de l’égalité. Il est en train de tenir sa promesse. Il reste aujourd’hui à trouver les vrais démocrates qui croient cisèlement à l’émancipation de la femme algérienne et en font l’une des priorités de leur action pour une société moderne et prospère.

Mais à l’heure actuelle, il est aisé de constater la présence de la femme sur la scène. Il y a également la détermination du premier personnage de l’Etat, mais ce qui manque, ce sont ces démocrates. Il faut encore les chercher longtemps .

Par Nabil.G