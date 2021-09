La fermeture de l’espace aérien aux avions marocains est liée à des impératifs de sécurité nationale

La décision de fermeture immédiate de l’espace aérien algérien aux aéronefs civils et militaires marocains et immatriculés au Maroc est « dictée par des raisons impératives de sécurité nationale », a affirmé vendredi M. Amar Belani, envoyé spécial chargé de la question du Sahara occidental et des pays du Maghreb arabe, dans une déclaration à l’agence de presse Reuters.

« Cette décision préventive est dictée par des raisons impératives de sécurité nationale, compte tenu de l’existence d’indices concordants et d’éléments probants sur la conception ainsi que sur la poursuite d’actions hostiles dirigées contre notre pays », a déclaré M. Belani.

Selon la même source, dans ce contexte particulier ou « l’animosité et les desseins malveillants sont irrécusables », l’adoption de mesures supplémentaires n’est pas à exclure et l’Algérie « fera preuve d’une extrême vigilance et d’une fermeté absolue pour la protection et la sanctuarisation de son territoire national ».

L’Algérie a décidé la fermeture de son espace aérien à tous les aéronefs civils et militaires marocains ainsi qu’à ceux qui portent un numéro d’immatriculation marocain, à partir de mercredi dernier, et ce à l’issue de la réunion du Haut Conseil de sécurité présidée par le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune.