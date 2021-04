<span style='text-decoration: underline;'>Rationaliser la consommation énergétique</span>:<br><span style='color:red;'>La feuille de route tracée</span>

En vue de rationaliser la consommation énergétique en milieu industriel et de relancer l’activité de fabrication locale du chauffe-eau solaire, un mémorandum d’entente a été signé, jeudi à Alger, entre le ministère de l’Industrie et celui de la Transition énergétique et des énergies renouvelables.

Intervenant lors de la cérémonie de signature, le ministre de l’Industrie, Mohamed Bacha, a souligné la nécessité d’engager les entreprises industrielles nationales sur la voie de l’efficience énergétique, à même de contribuer à la rationalisation de leur consommation énergétique, sans impacter leur niveau de production. Ce qui leur permettra, a-t- il rassuré d’améliorer leur compétitivité afin d’investir les marchés extérieurs et promouvoir ainsi les exportations nationales, tout en soulignant que le respect des principes de la transition énergétique devra économiser près de 30 % de la consommation énergétique dans le domaine industriel.

Le ministre de l’Industrie a réaffirmé, en outre, la détermination des deux secteurs à mener une action commune avec la contribution d’entreprises publiques industrielles, pour la fabrication d’un chauffe-eau solaire et de panneaux de fabrication locale», ce qui concrétisera la contribution du secteur industriel dans le domaine de la transition énergétique».

Pour sa part, le ministre de la Transition énergétique et des énergies renouvelables, Chems Eddine Chitour a rappelé l’importance d’intégrer les principes de la transition énergétique dans les entreprises industrielles, à l’effet d’économiser le gaz naturel en particulier. Il a également fait état de la fabrication en cours d’un 1e chauffe-eau solaire qui a été validé par le Centre de développement des énergies renouvelables (CDER) et par des organismes relevant du ministère de l’Industrie, ajoutant à ce propos, que dans une 2e étape, un appel d’offres sera lancé pour sa production.

A souligner que le document signé par les ministres des deux secteurs respectivement les deux ministres Mohamed Bacha et Chems Eddine Chitour tend à élaborer une feuille de route de l’action commune et à favoriser l’échange entre les deux ministères et les groupes et instances qui y relèvent. Les deux parties ont convenu, à la faveur de la signature de ce mémorandum d’entente, d’asseoir les fondements de la coopération institutionnelle entre les deux départements ministériels pour renforcer l’efficacité énergétique dans le domaine industriel, en application du programme national de maîtrise de l’énergie.

Il s’agit en particulier d’évaluer la consommation énergétique dans les différentes branches industrielles conformément aux normes internationales, de proposer un programme de contrôle minutieux de l’efficacité énergétique dans les différentes filières d’activités industrielles et de généraliser l’utilisation des énergies solaires au sein des entreprises industrielles. Le document prévoit également la rationalisation de l’utilisation de l’énergie dans l’industrie du ciment et la sidérurgie/métallurgie qui comptent parmi les filières industrielles les plus énergivores, en sus de l’introduction de la fonction de responsable de l’énergie au niveau des établissements industriels».

Sur un autre volet, ledit document tend aussi à relancer le projet de fabrication de chauffe-eau solaire à travers l’encadrement des fabricants de ces produits et leur sensibilisation à la nécessité d’adopter un cahier de charges technique, conformément aux exigences et normes algériennes en vigueur dans ce domaine.

Noreddine Oumessaoud