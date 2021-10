La fierté d’un peuple

En ces temps de tensions avec le voisin de l’ouest et l’ancienne puissance coloniale, il est important de mesurer le poids de la nation algérienne. Retenons que, contrairement à ce que certains veulent faire créditer, l’Algérie a une Histoire plusieurs fois millénaires. Les Algériens qui se sont appropriés toutes les dimensions de leur identité savent que leurs aïeux ont contribué à la civilisation antique. Ils ont tenu tête à Rome. Ils ont échangé avec l’empire s’en sont inspiré et l’ont inspiré. Ils ont aussi négocié puis guerroyé avec les Byzantins et d’autres hommes de contrées innombrables qui sont entrés sur leur territoire. Les Algériens ont adopté plusieurs religions et conservé l’islam, pour en faire un ciment identitaire. Ils ont enrichi la civilisation islamique à tout point de vue. Ils lui ont donné tant de savants et porté haut son étendard, dont ils en ont fait le leur. Ils ont compris l’importance de cette dimension et adopté la langue et la religion, sans se départir de leurs origines amazighes.

Cela, ce sont les Algériens. Lorsque le colonisateur est venu les réduire à la condition de sous-hommes, ils ont fait nation. du nord au sud et d’est en ouest. Cette nation s’est battue contre l’envahisseur et donné 5 360 000 martyrs à la cause de l’indépendance. Une lutte qui a duré 132 ans où le colonisateur a tenté d’acculturer le peuple, le réduire à l’esclavage, le diviser, le faire disparaître. Mais un peuple qui résiste à tant de haine et de barbarie, ne peut pas être réduit à un ensemble de tribus. Non. L’Algérie était une nation et l’a été durant des millénaires. Le colonialisme ne l’a pas créé, comme croit l’attester quelques écrits bidons. La sauvagerie du colonialisme lui a donné un surplus d’énergie et d’esprit de sacrifice. Il a été vaincu.

Cela pour la nation. Après l’indépendance, l’oeuvre était d’édifié un État social. En 59 ans d’efforts, le pays a l’indice de développement humain le plus fort parmi les pays en développement, une espérance de vie de plus de 76 ans, 100% de taux d’électrification, de scolarisation et de vaccination, les Algériens sont les seuls à ne pas souffrir de problème de malnutrition comparativement à tous les pays en développement. L’État existe bel et bien. Il est social et totalement souverain. Il tient cette souveraineté du peuple.

C’est tout cela l’Algérie. Une histoire millénaire, une nation très enracinée dans son Histoire, un peuple uni et fière de son amazighité, son arabité et son islamité et un Etat qui sait dire non en face à n’importe qui.

Par Nabil G