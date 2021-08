<span style='text-decoration: underline;'>MC Oran</span>:<br><span style='color:red;'>La FIFA saisie pour annuler le transfert de Mesmoudi à l’ES Sahel</span>

La direction du MC Oran (Ligue 1) va transmettre une requête à la fédération internationale de football (FIFA) pour s’opposer au transfert de son joueur Boualem Mesmoudi vers l’Etoile du Sahel, (Ligue 1 Tunisienne), a-t-on appris samedi du chargé de communication de la formation algérienne.

Les dirigeants oranais ont préparé un “”dossier solide’’ pour défendre les intérêts du club, a indiqué à l’APS Rafik Cherrak, ajoutant que la qualification de Mesmoudi au sein du club tunisien est «illégale» vu que le joueur est encore lié au MCO pour une autre saison. Le défenseur central de 26 ans a quitté les «Hamraoua» avant même la fin du championnat, dont la dernière journée s’est jouée mardi passé. Il a saisi la FIFA pour réclamer sa libération automatique pour n’avoir pas perçu ses salaires depuis plusieurs mois.

Un argument ayant joué en sa faveur et permis à la direction de l’ES Sahel de le qualifier au sein de son effectif en vue du prochain exercice, rejoignant par là-même pas moins de sept autres joueurs algériens composant l’effectif de la formation de “”Sousse’’. Mais le chargé de communication du MCO a précisé que les salaires de Mesmoudi, ainsi que d’autres éléments, ont été gelés à cause du «refus des concernés de signer le règlement intérieur élaboré par le club, ce qui est contraire aux dispositions réglementaires de la Fédération algérienne de football».

Dans le même ordre d’idées, ce responsable a informé que pas moins de 14 joueurs de l’équipe ont saisi la Chambre nationale de résolution des litiges (CNRL) pour réclamer leurs salaires, et que la direction du MCO s’est défendu en présentant ses arguments, en attendant le verdict final de l’instance juridictionnelle de la FAF.

Pour sa part, le président du MCO, Tayeb Mahiaoui, rentré il y a quelques jours au pays après un long séjour à l’étranger pour des «raisons personnelles», donnera une conférence de presse dimanche pour «présenter le bilan du club pour le compte de l’exercice 2020-2021, ainsi que ses perspectives en vue de la prochaine saison», indique-t-on de même source.