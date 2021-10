<span style='text-decoration: underline;'>MONDIAL-2022/QUALIFICATION</span>:<br><span style='color:red;'>La Fifa salue la décision britannique facilitant la libération des internationaux</span>

La Fédération internationale de football (Fifa) a salué dimanche la décision du gouvernement britannique qui permet aux internationaux, notamment sud-américains, évoluant en Angleterre de bénéficier d’une quarantaine allégée à leur retour de sélection après les prochains matches de qualification du Mondial-2022 s’ils sont complètement vaccinés contre le Covid-19.

«La Fifa salue la décision du gouvernement britannique d’autoriser les joueurs entièrement vaccinés à représenter leurs pays respectifs lors des prochains matches de qualification pour la Coupe du monde et à revenir de pays sur liste rouge dans des conditions de quarantaine adaptées», a-t-elle indiqué dans un communiqué. «Nous pensons que la situation actuelle est nettement préférable à celle que nous avons connue en septembre», poursuit l’instance internationale. «Nous sommes néanmoins conscients que cette décision ne concerne pas tous les joueurs et nous restons décidés à améliorer la situation lors des prochaines fenêtres internationales», a ajouté la Fifa. Vendredi, les autorités britanniques ont annoncé avoir trouvé un accord pour résoudre le problème de la libération des internationaux étrangers qui devaient voyager dans des pays de la liste rouge, les plus touchés actuellement par la pandémie. Les joueurs ayant reçu leurs deux doses de vaccin contre le coronavirus pourront continuer à s’entraîner et à participer aux matches de leurs clubs après la fenêtre internationale d’octobre, mais seront obligés de rester dans un hôtel ou un logement privé fourni par le club pendant dix jours. Lors de la fenêtre internationale de septembre, les clubs de football anglais avaient refusé de libérer les joueurs pour les matches internationaux se déroulant dans des pays de la liste rouge, comprenant de nombreux pays d’Afrique ou d’Amérique du Sud, en raison des quarantaines obligatoires qu’ils auraient dû effectuer à leur retour. Manchester United avait par exemple retenu son attaquant uruguayen Edinson Cavani, Liverpool son avant-centre Mohamed Salah et plusieurs internationaux brésiliens.