<span style='text-decoration: underline;'>MONDIAL-2022</span>:<br><span style='color:red;'>La FIFA veut supprimer la vaccination obligatoire</span>

La FIFA a affiché aux organisateurs de la prochaine Coupe du monde de football (Qatar-2022) son souhait de supprimer les exigences de vaccination obligatoire pour le tournoi mondial.

«La FIFA a déjà entamé des discussions avec les autorités qataries pour annuler les exigences de vaccination obligatoire pour le Mondial 2022», a indiqué mardi Associated Press, assurant qu’elle ferait actuellement pression sur le Qatar pour assouplir les mesures sanitaires. En juin dernier, le Premier ministre du Qatar, Sheikh Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz Al Thani, avait annoncé que la vaccination serait obligatoire pour tous les supporters, mais rien n’avait été avancé concernant les joueurs. Associated Press tient d’une «source proche du dossier» ayant requis l’anonymat, que la FIFA essayerait d’obtenir que les spectateurs, mais aussi les officiels et les joueurs, puissent entrer dans le pays à la condition de prouver leur guérison du COVID-19 ou en présentant un test négatif au virus. Le Qatar aura l’occasion de tester sa politique sanitaire à l’occasion de la prochaine édition de la Coupe arabe des nations, prévue du 30 novembre au 18 décembre 2021 dans les stades du Mondial 2022. Ce tournoi, où seront engagées 16 équipes nationales dont l’Algérie, est présenté comme un test pour les sites du Mondial. Il pourrait également permettre aux Qataris de mettre en application leurs mesures anti-COVID.