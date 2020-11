«You’re fired Trump!» (Vous êtes viré!). Hello Biden! Après quatre jours d’attente, les Américains ont enfin pu voir sortir des urnes leur 46eme président. Une élection qui aura été l’une des plus difficiles de l’histoire de ce pays, divisé et fracturé à tous les niveaux. Mais il faut savoir que ce n’est là que les projections des grands media américains qui donnent une large avance au candidat démocrate, alors que l’actuel locataire de la Maison Blanche ne compte pas céder ni accepter les résultats proclamés.

Une longue procédure judiciaire, lancée par les dizaines d’avocats de Trump, se met en marche. Elle pourra durer de longues semaines et sera des plus complexes. Mais au fond, tout le monde sait que les jeux sont faits et que le milliardaire de New York ne fait que s’entêter et compliquer les choses. Mais c’est un peu dans les gênes du personnage de ne rien céder et de ne faire que ce qu’il veut.

D’ailleurs dans le monde entier, les leaders ont déjà commencé à féliciter le nouveau président et de la manière la plus chaleureuse qui soit. Les décisions internationales prises par Trump ces quatre dernières années n’avaient aucune logique et n’étaient qu’un « grand n’importe quoi » qui a mis en difficultés plusieurs organisations internationales à commencer par l’Onu, l’Oms ou l’Unesco.

Mais le plus grand dégât causé par ce président a été sa triste politique au Proche Orient où il a décidé d’un trait d’assassiner la cause palestinienne, en tournant le dos aux plus simples droits de ce peuple. Le départ de Trump signifie pour les Palestiniens le départ de son amateur de genre, Jarred kushner, qui s’est vu propulser grand architecte de la paix au Moyen Orient, alors qu’il n’en a pas du tout l’envergure, ni l’étoffe. Cet homme et son beau-père ont monté en épingle le plus inique des plans de paix qu’ils ont pompeusement nommé le « deal du siècle », alors qu’il n’est qu’une série de cadeaux et de concessions à l’entité sioniste et une injustice innommable contre le peuple palestinien.

Il se pourrait bien que le nouveau président américain, sur ce dossier précis, ne soit pas trop différent que son prédécesseur, mais il y a quelque chose de sûr, il ne sera pas pire. Car le tort et le mal fait par Trump à la cause palestinienne est immense. L’objectif inavoué de tout ce « deal du siècle » était tout simplement la liquidation de la Palestine au détriment d’Israël. La fin de Trump, c’est en quelque sorte la fin du cauchemar des Palestiniens.

Par Abdelmadjid Blidi