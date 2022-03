<span style='text-decoration: underline;'>MOSQUEE DU POLE ABDELHAMID IBN BADIS</span>:<br><span style='color:red;'>La finale du concours des meilleurs apprenants du coran les 09 et 10 avril</span>

La première étape du concours des meilleurs apprenants du coran se déroulera samedi prochain au niveau des mosquées suivantes à « El Feth » à Oran, à « Abi Bakr Es Sadik » à Akid Abbès à Ain El Türck, et à Mesreghine puis à «Othmane Ibn Affane » à Arzew, à « « Abi Bakr Es Sadik »à Gdyel, à « Takwa »à hai AADL à Bir El Djir.

Par ailleurs, elle a déjà eu lieu au niveau des mosquées des daïras d’Es Senia , de Oued Tlelat et de Bethioua. Les candidats qui participent à ce programme de série de compétitions religieuses sont suivis au niveau des mosquées des diverses daïras et les meilleurs d’entre eux seront sélectionnés par un jury constitué de plusieurs membres pour pouvoir participer à la finale de cette édition qui aura lieu les 09 et 10 du mois prochain au niveau de la mosquée du pôle Abdelhamid Ibn Badis.

Les lauréats choisis lors de cette finale seront primés . Ces compétitions sont ouvertes à toutes les catégories d’âge et à tous les niveaux.

Bekhaouda Samira