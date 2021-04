<span style='text-decoration: underline;'>LANCEMENT DE L’ÉVÉNEMENT « SHE’S IN TECH CHALLENGE »</span>:<br><span style='color:red;'>La finale prévue le 5 juin prochain</span>

SHE’s in TECH Challenge » est un Marathon TECH féminin national inclusif en ligne parrainé par le Ministre délégué chargé de l’économie de la connaissance et des startups.

Il est fondé et dirigé par une femme, et soutenu par la Chambre Algérienne de Commerce et d’Industrie en France.

Ce marathon féminin vise l’autonomisation de la femme algérienne innovatrice, créatrice, porteuse de projets, leader et cheffe de groupe qu’elle soit étudiante ou cheffe d’équipe, cadre ou employée, femme au foyer ou startupeuse, femme rurale ou cheffe d’entreprise, résidant en Algérie ou à l’étranger (diaspora), elle pourra participer en ligne à cette compétition technologique dont la finale se fera en présentiel.

Interpellés par l’engouement à l’innovation, ces dernières années, par les jeunes algériens et surtout la présence en force de la gente féminine dans ce contexte y compris celle au foyer, et vu les facilités octroyées par le gouvernement via le ministère délégué auprès du premier ministre chargé de l’économie de la connaissance et des startups, la startup NafsiyaTECH – Tech Innovation , Training & Entrepreneurship a décidé d’organiser cette première édition du Marathon TECH féminin pour donner plus de chance aux femmes en valorisant leurs travaux et projets et permettre aux lauréates de voir leurs projets se réaliser et gagner du terrain au national et à l’international.

Les projets seront en finalité pris en charge par des incubateurs partenaires spécialisés en Algérie et à l’étranger ( France, Maghreb, Afrique) selon la thématique du projet.

Les lauréates gagneront aussi en visibilité à l’international grâce à la CACI en France , Xhumanisa (France/Afrique/Maghreb) , SFTAG (France), CCS Consulting (Canada) , Académie MyBest Coaching et bien d’autres ..

Durant toute la période de la compétition des coaches et mentors ainsi que des experts speakers accompagneront, en ligne, les participantes pour améliorer leurs idées et affiner leurs projets.

Elles auront l’occasion de connaitre le monde des startups et de l’entreprenariat pour se préparer à introduire leurs produits dans l’économie du pays et à mieux penser aux solutions innovatrices qui mettraient en relation la diaspora avec sa patrie mère.

Après validation; un jury composé de professionnels (elles) et experts (tes) des Six écosystèmes, et en plus de prix gratifiants qui leur seront réservées, les 7 lauréates (06 dans les thématiques proposées et 01 projet coup de cœur du jury) verront leurs projets incubés et bénéficieront d’un programme de formation et de suivi régulier à chaque étape de l’avancement de leurs projets.

L’accompagnement personnalisé en management des projets leur sera réservé via l’expertise d’une équipe de professionnels qui les fera bénéficier d’un riche programme de coaching et mentoring.

Workshops , webinaires et événements à leurs profits seront organisés pour les préparer au monde de l’entreprenariat en veillant à ce que les projets restent la propriété des porteuses de projets .

Les lauréates bénéficieront aussi d’un accompagnement psychologique de l’équipe de NafsiyaTECH qui les aidera, à travers des professionnels en psychologie et développement personnel, à affronter tout défi, à acquérir un savoir-faire pour une meilleure gestion d’équipe et de projets, et leur offriront les secrets de la résilience pour rester sur le marché et mieux se développer.

Le lancement de l’appel à participation a été fait des hier.

Après réception, et présélection des projets, les 14 finalistes seront invitées en présentiel, en respectant rigoureusement toutes les mesures de restrictions sanitaires pour challenger pendant 2 jours autour du premier prix pour chaque thématique.

L’évaluation des projets soumis se fera du 26 avril au 16 mai prochain, l’annonce des 14 finalistes ( 2 par thématiques+ 2 coups de coeur) :le 18 Mai, alors que la compétition finale des 14 lauréates se fera en public en présence du Ministre des Startups et éventuellement le Ministre de l’Energie et se déroulera le 5 juin prochain.

Fethi Mohamed