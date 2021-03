<span style='text-decoration: underline;'>LIGUE 1 ET LIGUE 2</span>:<br><span style='color:red;'>La France accorde une dérogation aux internationaux de rejoindre leurs sélections</span>

LIGUE 1 ET LIGUE 2

LIGUE 1 ET LIGUE 2 : La France accorde une dérogation aux internationaux de rejoindre leurs sélections

Les internationaux de Ligue 1 et de Ligue 2 française de football concernés par un match hors Union européenne et Espace Economique Européen pourront finalement être exemptés de septaine sanitaire, comme les internationaux français, a annoncé le ministère des sports samedi.

Le ministère des sports confirme que les internationaux de retour de compétition officielle hors UE avec leur équipe nationale, française ou étrangère, sont exemptés de septaine dès lors que le respect d’un strict protocole sanitaire et médical est garanti (bulle + test PCR quotidien au retour en club).

Ils pourront donc s’entraîner et jouer sans application d’un délai de sept jours.

« En vertu d’une circulaire FIFA, datant du 5 février, autorisant les clubs à ne pas libérer leurs internationaux sélectionnés hors de la zone UE (Union Européenne) /EEE (Espace Economique Européen, les 27 mêmes pays + la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein) si un isolement de cinq jours minimum devait être respecté à leur retour, l’intégralité des 40 clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 avait signé un accord pour bloquer ces internationaux, qui risquaient de manquer les compétitions domestiques début avril, après avoir respecté une période d’isolement obligatoire de sept jours, imposée par le gouvernement français.

Des joueurs tels que Benlamri et Slimani (Lyon), Ferhat (Nîmes), Delort (Montpellier), ou encore le gardien de but Oukidja (FC Metz), étaient concernés par ce risque de devoir renoncer à la sélection algérienne lors des deux prochains rendezvous des «Verts» contre respectivement la Zambie le 25 mars et le Lesotho le 29 mars.

Les deux internationaux algériens évoluant en Premier League anglaise, Riyad Mahrez et Saïd Benrahma, retenus par leurs clubs Manchester City et West Ham en raison des restrictions liées au Covid-19, seront indisponibles pour le voyage en Zambie, mais seront éventuellement présents pour le dernier match à Blida face au Botswana.

Les internationaux africains doivent participer aux qualifications à la CAN 2021 et les internationaux européens aux qualifications à la Coupe du monde 2022.

La zone AmSud avait d’ores et déjà reporté ses rencontres éliminatoires