<span style='text-decoration: underline;'>Restauration à Akid Lotfi </span>:<br><span style='color:red;'>La gastronomie quotidienne s’installe</span>

Le nouveau site de vie d’Oran semble être déplacé à Hai Akid Lotfi. En effet, ce quartier qui faisait partie de l’APC de Bir El Djir a changé de tutelle pour être géré par la commune d’Oran.

Ce quartier a donné le coup d’envoi de la participation des prometteurs immobiliers pour résoudre la crise de logement. Ainsi, on avait constaté la participation de plus d’une dizaine de promoteurs qui ont pu construire plusieurs bâtiments et une tour chacun.

Le délai et les normes de réalisation ont été respectés sauf que certains n’ont pu finir à temps. On constate également que les magasins au rez de chaussée des tours ont vite fleuri, créant des avenues commerciales. Et actuellement, après quelques années d’ancienneté, ces quartiers sont devenus les quartiers les plus chics où les oranais aiment faire leurs emplettes. Ce petit faubourg qui a rapidement bénéficié de toutes les structures administratives et autre, APC protection civile, école, lycée, piscine, salle de sport, se trouve en face du salon d’exposition C.C.O et actuellement, on constate que ce quartier semble réunir des dizaines de restaurants mitoyens pour proposer la gastronomie du pays. Ainsi, toute une ruelle semble avoir attiré les spécialistes de la bonne bouffe. La rue a changé de look pour devenir la rue de la gastronomie avec une concurrence loyale vu les critères de l’accueil, du décor et surtout le menu, semblent faire la différence entre les chefs de ces restaurants qui attirent beaucoup de monde. Ainsi, l’activité d’Oran semble se déplacer à l’est d’Oran, dans les nouveaux quartiers qui se modernisent au gré du temps.

Adda.B