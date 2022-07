<span style='text-decoration: underline;'>Traversées clandestines à Aïn El Turck</span>:<br><span style='color:red;'>La gendarmerie fait tomber un chef de réseau de passeurs</span>

Un chef de réseau de passeurs a été appréhendé, avant-hier, dans le chef-lieu de la daïra d’Aïn El Turck, par les éléments de la gendarmerie nationale relevant du groupement d’Oran, apprend-on de sources sécuritaires. L’interpellé a été identifié et arrêté suite aux dénonciations de candidats à l’émigration clandestine, des ressortissants marocains clandestins, qui auraient prétendu avoir été arnaqués.

Le mis en cause est supposé être à la tête d’une organisation spécialisée dans les traversées clandestines vers le Vieux continent, qui active dans la contrée d’Aïn El Turck, où ses plages ont constitué le point de départ des folles aventures, parfois dramatiques. Une enquête, qui déterminera les tenants et aboutissants dans cette affaire, a été ouverte par les gendarmes. L’interpellé sera présenté ultérieurement devant le tribunal territorialement compétent et ce, au terme de l’enquête, qui est actuellement en cours.

Nos sources indiquent que l’interpellation à Aïn El Turck, au cours de la deuxième semaine du mois dernier, de onze individus parmi lesquels figurent neuf ressortissants clandestins marocains, pour tentative d’émigration clandestine, serait liée avec l’arrestation de ce chef de réseau de passeurs.

Il convient de rappeler que ces onze individus ont été repérés, par les gardes côtes de la marine nationale, à bord d’un semi-rigide, de 5,40 mètres de long, doté d’un moteur de marque Suzuki d’une puissance de 115 chevaux, naviguant au large d’une plage du chef-lieu de la daïra d’Aïn El Turck. Ces candidats à l’émigration clandestine, qui auraient déboursé chacun 100 millions de centimes, avaient l’intention de gagner les côtes de la péninsule ibérique.

Rachid Boutlélis