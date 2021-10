<span style='text-decoration: underline;'>Reprise aujourd’hui du métro d’Alger</span>:<br><span style='color:red;'>La gestion et l’exploitation assurées par une entreprise 100% algérienne</span>

Après 18 mois de suspension, le métro d’Alger reprendra son activité à partir de 6 heures du matin de ce jeudi. La gestion de cet important moyen de transport de la capitale est assurée depuis près d’une année par une société algérienne et des équipes locales.

Le directeur général l’Entreprise du métro d’Alger (EMA), Ali Arezki, est revenu en détails sur la reprise de l’activité du métro, la fin du contrat avec l’entreprise française RATP qui a assuré sa gestion jusqu’à la fin d’octobre 2020, ainsi que l’acquisition de nouvelles rames et les projets d’extensions. Intervenant, hier, sur les ondes de la chaîne III de la Radio nationale, il a affirmé d’emblée qu’une entreprise 100% algérienne se chargera à partir d’aujourd’hui de la gestion du métro d’Alger. Il a précisé que cette entreprise, composée de compétences nationales, assurera l’exploitation, le service et la maintenance du métro d’Alger, expliquant, ensuite, dans quel cadre cette société a été créée. «Cette société algérienne à 100% a été créée dans le cadre de la promotion de l’outil national et la concrétisation de l’expertise algérienne», a-t-il fait savoir.

Le DG de l’EMA est revenu sur le partenariat ayant eu lieu depuis plusieurs années avec le partenaire français, qui avait assuré l’exploitation et de la maintenance du métro d’Alger dont le contrat, sous forme d’une convention classique non renouvelable, est arrivé à son terme le 31 octobre 2020. Le responsable a affirmé qu’au bout d’une période de 9 ans durant laquelle l’entreprise française a assuré la gestion du métro d’Alger, il y a eu un transfert de compétences et la formation du personnel algérien qui assurera désormais l’exploitation et la maintenance de ce moyen de transport.

Le coronavirus oblige, la reprise du métro est conditionnée par la mise en place d’un protocole sanitaire «stricte», annonce, par ailleurs, le DG de l’EMA. Des mesures de protection doivent être appliquées par les usagers. Il s’agit du port du masque et l’utilisation du liquide hydro-alcoolique, en plus des opérations de désinfection qui seront effectuées quotidiennement par l’entreprise. Une autre mesure a été aussi annoncée par le DG de l’EMA, envisagée dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Cette mesure consiste à «augmenter le nombre de rames à 15, afin de réduire l’intervalle d’attente entre chaque train à 4 minutes 30 secondes, pour éviter l’entassement des usagers sur les quais et à l’intérieur des rames», a-t-il expliqué. Pour ce qui est de la distanciation physique, l’entreprise prévoit d’exploiter seulement la moitié de places pour chaque rame. Des procédés ont été prévus pour appliquer la distanciation physique, indique le responsable, qui cite notamment le marquage au sol en plus d’un système de balisage pour canaliser les flux de voyageurs tout au long de leur parcours vers les billetteries, sur les quais et à l’intérieur des rames.

Dans un autre registre, le DG de l’EMA a annoncé la mise en place d’un système de compensation au profit des usagers détenteurs d’anciens abonnements non-consommés pour cause de fermeture du métro d’Alger due à la Covid-19. Au sujet des extensions du métro qui s’étend actuellement sur 18,2 km de longueur avec 19 stations, le même responsable a affirmé que deux projets d’extension, qui coûteront 160 milliards de dinars, pour la partie génie civil, sur financement public, sont en cours de réalisation et la livraison est prévue pour l’année 2026. Il a précisé que la première extension, de 9km, va relier le centre d’El Harrach à l’aéroport d’Alger, en passant par le quartier d’affaires de Bab Ezzouar avec 9 stations. Il a affirmé, aussi, que «les travaux de génie civil avancent très bien, ils sont réalisés à plus de 70% et l’extension sera livrée au premier trimestre 2026». La deuxième extension va desservir la commune de Beraki, très dense en population, à partir d’Ain Naadja, sur 4,4 km, avec 4 stations, a-t-il ajouté. Affirmant que les travaux de cette extension avancent à un bon rythme, le DG de l’EMA a affirmé, qu’elle sera livrée en deux étapes, la première à la fin de l’année 2023, puis à la fin de l’année 2024 en seconde étape.

Évoquant la capacité du métro d’Alger en termes du nombre d’usagers, le DG de l’EMA a affirmé que le métro d’Alger a transporté plus de 45 millions de voyageurs durant l’année 2019.

Ali Arezki a estimé que ce chiffre démontre l’importance de ce moyen de transport de masse et son utilité pour décongestionner une ville comme Alger.

Nabil.G