<span style='text-decoration: underline;'>De nombreux cadres des Ressources en eau, de la poste et des télécommunications limogés</span>:<br><span style='color:red;'>La grande lessive</span>

Cette série de changements dans des secteurs qui ont montré des failles dans la gestion vise certainement l’objectif de donner un «coup de fouet» à deux services publics névralgiques, mais qui n’ont pas totalement rempli la fonction pour laquelle ils ont été créés. Le renouvellement du management est une option incontournable.

S’ il existe deux secteurs décriés par les Algériens, ces derniers mettraient les ressources en eau et les télécommunications. Les problèmes récurrents de coupures d’eau, notamment à la veille de l’Aïd El Adha et plus régulièrement dans de nombreuses wilayas et zones d’ombre, constituent l’une des sources principales de frustration pour les Algériens. Le stress hydrique au plus haut point, comme d’ailleurs, même si la préoccupation n’est pas de la même importance, la médiocrité de la connexion Internet dans le pays. On se souvient que le chef de l’Etat a abordé les deux sujets en Conseil des ministres et instruit les ministres responsables de ces deux secteurs d’en finir avec ces perturbations, parfois inexplicables. Il s’avère, à la lumière des décisions prises par les ministres des ressources en eau et des télécoms, qu’il y a dans la récurrence de ces problèmes, une part de mauvaise gestion, voire d’incompétence de la part de certains responsables. En effet, le ministère de la Poste et des Télécommunications a annoncé, avant-hier dans la soirée, la nomination d’une nouveau PDG à la tête d’Algérie Télécom. Il s’agit de Hocine Helouane. Cette nomination intervient en même temps que la décision de fin de fonction prise à l’encontre du Directeur général de Algérie-poste, Abdelkrim Dahmani. «Suite à la réunion de l’AG du Groupe Algérie Télécom, tenue mardi, il a été procédé au renouvellement des membres du Conseil d’administration du groupe qui s’est réuni, par la suite, en session extraordinaire lors de laquelle, M. Karim Bibi Triki a été nommé au poste de PDG du groupe», rapporte un communiqué du ministère. C’est ainsi que MM. Hocine Helouane et Adel Dekkali ont été nommés, respectivement en qualité de PDG d’Algérie télécom et de Mobilis. Ces nominations tendent à «insuffler une nouvelle dynamique aux établissements publics relevant du secteur à l’effet d’améliorer les services prodigués aux citoyens en matière de télécommunications et relever les nouveaux défis qui se posent au secteur», souligne la même source.

Par ailleurs, «il a été mis fin aux fonctions de Abdelkrim Dahmani en sa qualité de DG d’Algérie Poste, appelé à d’autres fonctions. Un cadre de cet Etablissement a été chargé d’assurer les fonctions de directeur général par intérim», lit-on dans le même communiqué. On retiendra dans la foulée les fins de fonctions d’Omar Benalia, en sa qualité de Directeur du Centre national des chèques postaux (CNCP) relevant d’Algérie Poste. Cette série de changements à la tête de l’entreprise publique de télécommunication vise certainement l’objectif de donner un «coup de fouet» à un service publique qui n’a pas totalement rempli la fonction pour laquelle il a été créé. Le renouvellement du management est une option pour redorer son blason à AT.

L’autre service public, de loin bien plus vital, est celui des ressources en eau. L’exécutif semble vouloir aller au fond de la problématique des pénuries d’eau et à l’échelle de tout le pays. En effet, le ministre des Ressources en eau a mis fin aux fonctions de plusieurs directeurs et responsables relevant de son secteur au niveau national, a indiqué mardi un communiqué du ministère. «En application des instructions données par le président de la République au ministre des Ressources en eau lors du Conseil des ministres tenu le 23 août visant à venir à bout du problème des coupures de l’eau potable et de la mauvaise gestion des ressources en eau dans certaines villes et zones d’ombre et en continuité des mesures prises précédemment portant fin de fonctions du Directeur général et de cadres de la Société des eaux et de l’assainissement d’Alger (SEAL) ainsi que de directeurs locaux d’unités, le ministre des Ressources en eau a mis fin aux fonctions des directeurs des Ressources en eau des wilayas de Sidi Bel Abbès, Mascara, Ain Témouchent, Relizane, Tlemcen, Naama, Souk Ahras, Blida, Saida et Tissemssilt», indique un communiqué du ministère.

La tutelle ne s’est pas contentée de cibler quelques wilayas. Le « coup de pied dans la fourmilière » a concerné d’autres régions du pays, dont de grandes wilayas. L’on apprend ainsi de même source qu’il a été mis fin fonctions aux directeurs par intérim des Ressources en eau des wilayas d’Oran, Khenchela, Tébessa, et M’sila, a ajouté la même source.

En plus de ces limogeages, le ministre a écarté de la gestion des directeurs délégués des Ressources en eau et de l’environnement de la circonscription administrative de Timimoune et de la circonscription administrative de Bordj Badji Mokhtar. Cela, en plus des chefs de départements des sections des circonscriptions administratives de Birtouta, Chéraga, Rouiba et Bouzaréah à Alger, qui ont connu le même sort. On retiendra, au vu de l’ampleur de l’opération, une réelle volonté ministérielle de ne plus excuser les laisser aller ou encore des erreurs de gestion, sans sanction. Celle-ci a donc été radicale pour de nombreux cadres. Le message est clair. Il faut mériter son poste ou le laisser à d’autres…

Anissa Mesdouf