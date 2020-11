<span style='text-decoration: underline;'>Les mesures anti-Covid-19 sont entrées en vigueur hier</span>:<br><span style='color:red;'>La guerre contre la pandémie sera longue et difficile</span>

Les prochains mois ne seront pas de tout repos pour l’Algérie, comme pour beaucoup d’autres pays. Les saisons automnale et hivernale sont propices à la propagation des virus respiratoires. L’OMS qui a mis en avant cet état de fait, s’attend à une situation très difficile à gérer. C’est pour dire que rien n’est encore acquis. Les mois de novembre, décembre, janvier et février seront ceux de la guerre contre la pandémie.

Les mesures destinées à lutter contre la propagation de la Covid-19 sont entrées en vigueur, hier. Le gouvernement qui a décidé de renforcer le confinement partiel dans 29 wilayas sous le sceau de l’urgence, entend certainement éviter l’effondrement du système national de santé. En effet, au dessus de 600 hospitalisations par jour, les infrastructures sanitaires du pays arrivent à des niveaux de saturation des services dédiés à la Covid-19 et se voient dans l’obligation de fermer beaucoup d’autres services pour les verser dans le traitement des malades de la Covid-19. La pression est d’autant plus ressentie dans pas mal d’établissements que la cartographie de l’épidémie présente une propagation bien plus importante dans certaines wilayas précisément. Les hôpitaux d’Alger, Jijel, Oran, Bejaïa et Sétif, pour ne citer que les régions qui présentent les plus forts taux de contamination, sont sujets à une tension qui s’aggrave de jour en jour et au rythme de la progression des cas Covid-19 admis en hospitalisation. Le coup de frein du gouvernement arrive donc au bon moment, compte tenu de la progression rapide de la maladie. Et pour cause, si l’on avait attendu le millier de cas quotidien pour agir, l’épidémie échapperait à tout contrôle, comme il est d’ailleurs observé dans les pays du Maghreb et en Europe. Il est donc question pour l’Algérie de préserver l’acquis engrangé lors du premier confinement. Il faut rappeler qu’à ce jour, le nombre de patients en soins intensifs et de décès est, de loin, l’un des plus bas au monde. Ce qui place l’Algérie dans la catégorie de pays qui ont réussi à contrôler la pandémie.

Il reste qu’il ne faut absolument pas crier victoire, puisque le parcours jusqu’à la fin de la maladie est long et semé d’embûches. Personne ne peut jurer de l’évolution de la pandémie dans un sens ou dans l’autre. Cela, en plus de l’impact économique et social sur des pans entiers de la société. La Covid-19 a nécessité d’importantes dépenses publiques, et privé les caisses de l’Etat d’une partie non négligeable de la fiscalité ordinaire. C’est dire que le coût financier est énorme et sera immanquablement supporté d’une manière ou d’une autre par la société. L’Algérie ne fait pas exception, puisque le mal a atteint l’ensemble des systèmes économiques de par le monde.

Mais il faut dire que dans le cas d’espèce, l’Algérie, à travers le président de la République a été très limpide sur les priorités de l’heure. La santé de la population passe avant toute autre considération. Le combat est de garantir le droit à la santé aux Algériens, de faire en sorte à avoir le minimum de décès et de prendre en charge tous les malades sans exception.

Cette volonté exprimée par le chef de l’Etat, s’est traduite en mars dernier par des mesures de confinement total pour certaines wilayas et partielles pour d’autres. Cela a permis d’éviter la vague qui a frappé nombre de pays européens.

La résurgence des cas de contaminations, ces derniers jours, a donc imposé un retour au confinement. L’opinion nationale qui semble approuver les récentes mesures, est prête à encaisser d’autres, plus drastiques. Cette option est retenue par le gouvernement et le Conseil scientifique chargé de suivre l’évolution de la Covid-19. A l’issue des 15 jours, les autorités aviseront de ce qu’il conviendra de faire.

Les médecins sur le terrain disent espérer, au minimum le maintien de ces mesures au-delà des délais fixés dans le communiqué du Premier ministère. Dans les professions touchées par le confinement partiel, on espère une baisse sérieuse des contaminations pour une reprise de leur activité. En tout état de cause, les uns et les autres semblent faire confiance au gouvernement, ce qui est un grand acquis dans la lutte contre la pandémie.

Il faut savoir enfin que les prochains mois ne seront pas de tout repos pour l’Algérie, comme pour beaucoup d’autres pays. Les saisons automnale et hivernale sont propices pour la propagation des virus respiratoires. L’OMS qui a mis en avant cet état de fait, s’attend à une situation très difficile à gérer. C’est pour dire que rien n’est encore acquis. Les mois de novembre, décembre, janvier et février seront ceux de la guerre contre la pandémie.

Yahia Bourit