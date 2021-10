La haine comme seul argument

Les mordus du football d’ici et de l’autre côté de la Méditerranée se souviennent bien de cette déclaration de Karim Benzema ( joueur français d’origine algérienne) faite à la presse espagnole où il avait dit que Didier Deschamps en refusant de le sélectionner en équipe de France de football avait « cédé à une partie de la France raciste ».

Un débat récurrent en France qui glisse de plus en plus dans l’inconnu et les nauséabondes déclarations des uns et des autres, jusqu’au haut de la pyramide du pouvoir français.

La dernière sortie du président français Emmanuel Macron entre en droite ligne dans cette surenchère verbale raciste qui agite la scène politique de l’hexagone. Le maître des horloges, comme il aime se définir, a prouvé qu’il ne contrôlait rien en définitive et qu’il court comme un enragé vers sa folle ambition présidentielle, démontrant qu’il n’a rien d’un homme d’État, mais qu’il est juste un petit homme politique acceptant de jouer le rôle de la pâle copie d’un Éric Zemmour qui, lui tire toute la France vers le bas, jusqu’à son président qui se recycle dans le camp des racistes et des nostalgiques de l’Algérie française.

Les déclarations anti algériennes de Macron où il s’attaque à la grande et millénaire histoire de notre pays la réduisant à la seule période du colonialisme français, et s’attaquant aussi à notre présent renseigne sur les reculs mais aussi toutes les haines qui traversent encore cette France qui ne s’est pas encore remise de sa défaite et son départ de notre pays grâce à une longue résistance du peuple algérien aux quatre coins du pays et plus de 5 millions de martyrs qui ont permis l’indépendance de l’Algérie.

Une indépendance totale qui permet aujourd’hui à notre pays d’avoir son mot à dire dans les grandes rencontres internationales, et d’exprimer haut et fort ses positions notamment face à cette France qui peut faire le mariole face à un régime vendu comme celui du makhzen, mais jamais face à l’Algérie qui ne se laissera jamais faire, et le rappelle à chaque fois à cette France amnésique et raciste. L’affaire des visas est là pour le prouver encore une fois s’il le faut.

L’Algérie est trop grande pour ce personnel politique français qui n’arrête plus de se morfondre dans ses vils et bas débats de racisme, de haine et de nauséabondes manipulations de l’histoire, mais aussi du présent. La présidence française l’a saisi et a entamé depuis hier une marche arrière pour rattraper son inqualifiable et condamnable sortie de route à tous les points de vue.

Par Abdelmadjid Blidi