<span style='text-decoration: underline;'>Chanegriha</span>:<br><span style='color:red;'>La haute qualification de la ressource humaine de l’ANP, priorité du Haut commandement Le Général-major Saïd </span>

«La haute qualification de la ressource humaine au sein de l’ANP, comme vous le savez tous, constitue l’une des priorités du Haut Commandement afin de former une élite militaire de haut niveau», a indiqué le général-major Saïd Chanegriha dans une allocution prononcée lors de la 13ème session du Conseil d’Orientation de l’Ecole Supérieure de Guerre.

Une élite, selon lui, «capable d’anticiper la complexité de ce que réserve, en termes de défis, l’avenir proche, voire lointain, et de faire une lecture de l’ensemble des indicateurs des événements et de l’actualité avec toutes leurs variables, en sus de mener des études avancées dans tous les domaines militaires».

Il a ajouté que ceci est «dans l’objectif de contribuer à l’approfondissement et l’enrichissement de notre capital cognitif, notamment dans le domaine opérationnel et stratégique afin de pouvoir cerner avec perspicacité tous les mécanismes de solutions proactives de tous les défis rencontrés».

Le Général-major Saïd Chanegriha a présidé la 13e session du Conseil d’Orientation de l’Ecole Supérieure de Guerre, conformément aux dispositions du décret présidentiel du 26 septembre 2005, portant création de l’Ecole Supérieure de Guerre.

«Il est certain que l’aboutissement de cet objectif visé, voire légitime, requiert nécessairement que l’Ecole Supérieure de Guerre poursuive ses efforts laborieux, avec tout ce dont elle dispose en moyens matériels et infrastructurels, en ressources humaines qualifiées, et en équipements pédagogiques modernes», a-t-il soutenu.

«Je dis, l’Ecole doit continuer ses efforts afin de développer et d’enrichir ses méthodes d’enseignement et de promouvoir son cursus de formation et de recherche, année après année, notamment en matière de formation des formateurs et d’emploi des simulateurs modernes, à même de prendre en charge la formation des cadres, de compétences opérationnelles supérieures, imprégnés des valeurs de sacralisation du travail, d’abnégation, de sérieux, d’intégrité, de loyauté et de fidélité absolue à l’ANP, digne héritière de l’Armée de Libération Nationale, et envers l’Algérie», a-t-il ajouté.

«Telles sont les nobles valeurs auxquelles nous œuvrons en tant que Haut Commandement, dans le cadre de la nouvelle feuille de route, à l’enracinement dans les esprits de tous les cadres, et à tous les niveaux, dans l’objectif d’une adaptation optimale avec les exigences des batailles modernes».

«Des valeurs, a-t-il dit, qui, dorénavant, constitueront l’unique critère lors de la désignation dans les fonctions supérieures dans le domaine de la planification stratégique et opérationnelle».

«Ces exigences que, comme je l’avais dit, nous œuvrons à réaliser, pour que l’Armée nationale populaire demeure, aux côtés de sa profondeur populaire, le bastion de l’Algérie et le garant de sa sécurité et sa stabilité», a encore affirmé le général-major.

A l’issue, le Général-Major a suivi un exposé global présenté par le directeur de l’Ecole portant sur le bilan des objectifs concrétisés depuis la dernière session du Conseil d’Orientation, et ceux tracés au titre de l’année scolaire 2020-2021, et ce, avant de visiter quelques structures administratives, pédagogiques et infrastructurelles.