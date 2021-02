La Journée nationale de la fraternité et de la cohésion, un échec à toute tentative de fissuration du lien Peuple-Armée

Le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, Ammar Belhimer, a affirmé lundi, qu’en décrétant le 22 février Journée nationale de fraternité et de cohésion Peuple-Armée, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, “a donné tout leur sens aux valeurs de solidarité, d’unité, de fraternité et de cohésion entre le peuple et son Armée”, ajoutant que cette cohésion “a mis en échec, lors du Hirak, toutes les tentatives de sa fissuration ou étiolement”.

“En décrétant le 22 février Journée nationale de la fraternité et de la cohésion Peuple-Armée, le Président Tebboune a donné tout leur sens aux valeurs de solidarité, d’unité, de fraternité et de cohésion entre le Peuple et son Armée au service de la démocratie et du développement escompté à travers tout le territoire national”, a affirmé M. Belhimer à l’occasion de la célébration du 2ème anniversaire de cette journée nationale.

Cette cohésion, demeurée inébranlable face à toutes les secousses, a-t-il poursuivi, “a mis en échec toutes les tentatives de sa fissuration ou affaiblissement, lors du Hirak du 22 février 2019, dont nous célébrons le 2ème anniversaire en étant tournés vers l’édification de l’Algérie nouvelle”.

“L’institution de cette Journée “vient consacrer un lien authentique et exceptionnel reflétant l’attache historique puissante entre l’Armée nationale populaire (ANP) et la Nation”, a-t-il souligné, faisant remarquer qu’en Algérie l’Armée et le Peuple “sont l’incarnation du passé et du présent communs et du futur prometteur pour lequel nos glorieux Chouhada ont payé un lourd tribu à travers la plus héroïque épopée de lutte et de résistance face à l’une des plus puissantes forces coloniales”.

Evoquant la conjoncture sanitaire particulière induite par la pandémie Covid-19, le ministre de la Communication a relevé que l’Algérie a pu, en peu de temps, engager le processus du changement et du renouveau pour asseoir la démocratie représentative, participative et effective, fondée sur la promotion du système des droits et libertés et l’adaptation à l’évolution technologique croissante.

Pour le porte-parole du Gouvernement, cet effort national, “traduisant” les engagements du Président de la République d’opérer des changements “radicaux” et des mutations “qualitatives” afin de jeter les bases “d’un Etat de droit” et éradiquer les racines de la corruption, “a été couronné par une nouvelle Constitution consolidant les libertés et les droits notamment des femmes et des jeunes”. Il a cité, dans le cadre de ces acquis, le chantier de l’avant projet de la révision de la loi organique relative au régime électoral.

Le ministre a évoqué, en outre, la grâce présidentielle décidée par le Président de la République au profit de nombre de détenus dans le cadre des démarches visant à instaurer un climat d’apaisement et de la main tendue pour l’édification de l’Etat de droit et de justice, rêvé par nos valeureux chouhada et revendiqué par le Hirak béni, il y a deux ans”.

Mettant en avant des “tentatives sournoises des ennemis de l’Algérie d’investir le Hirak”, M. Belhimer a cité “une guerre électronique, concentrée et vile, ciblant aussi bien les éléments à la base de la force de l’Algérie que le lien synergique exceptionnel entre l’Armée et la Nation”.

“Lorsque nous disons que l’Armée et le Peuple sont indivisibles, c’est là une réalité. Une réalité confirmée dans un passé récent par la naissance de l’Armée de libération nationale (ALN) des entrailles du peuple, dont les enfants sécurisaient les voies aux révolutionnaires et les Femmes assuraient aux Moudjahidine les soins, la nourriture et même l’habillement”, a déclaré M. Belhimer au sujet du lien entre le peuple algérien et son armée.

“L’estime et le respect envers l’Armée nationale populaire (ANP), transmis de génération en génération après l’indépendance, expliquent l’engouement des Algériens à inscrire leurs enfants, filles et garçons, aux Ecoles des Cadets de la nation en témoignage de leur fierté de sa fidélité, sans égale, à la Patrie”, a ajouté le ministre.

Outre ses missions constitutionnelles de préservation de l’indépendance nationale et de défense de la souveraineté nationale, “l’Armée algérienne demeure attachée au devoir de servir les citoyens à travers l’ensemble du pays”, a encore fait remarquer le ministre rappelant que les forces de l’ANP “ont parcouru des milliers de kilomètres pour acheminer les équipements médicaux et le vaccin contre le Coronavirus”. “Elles se déplacent régulièrement aux points les plus reculés du pays pour assurer les soins médicaux aux populations et veillent à être toujours à l’avant-garde des secours au profit des Algériens en cas de crises ou de catastrophes, quelles qu’en soient la nature et l’ampleur”, a-t-il poursuivi.

“L’ANP qui a protégé et accompagné hier le processus du Hirak avec un professionnalisme, reconnu et salué, poursuit aujourd’hui sa contribution à l’édification de l’Algérie nouvelle, grâce aux cerveaux et bras des enfants du peuple, qui aspire à la véritable démocratie et au développement escompté”, a conclu M. Belhimer.