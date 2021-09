La JS Kabylie officialise le recrutement de quatre joueurs

La JS Kabylie a officialisé ven dredi le recrutement de quatre joueurs dont celui du gardien de but international Azzedine Doukha qui fait son retour au club après une expérience de quatre saisons en Arabie saoudite.

Outre le portier Doukha, qui a porté les couleurs des «Canaris» entre 2014 et 2016, la JSK, sous la direction de son nouveau président Yazid Iarichen, a recruté les milieux de terrain Zakaria Mansouri en provenance du CS Sfaxien (Tunisie) et Mohamed Réda Boumechra (ex-USM Alger), ainsi que le défenseur Fateh Talah (ex-JS Saoura). Le club kabyle n’a pas précisé la durée de contrat de ce quatuor, dont la présentation s’est déroulée en présence de l’ancien international algérien Karim Ziani, qui a rejoint jeudi Tizi-Ouzou pour occuper le poste de directeur sportif. Entre-temps, l’équipe, sous la conduite du nouveau coach Henri Stambouli, poursuit sa préparation d’inter-saison à Tikjda (Bouira). Elle affrontera au mois d’octobre prochain les Marocains des Forces armées royales (FAR) en aller-retour pour le compte du 2e tour préliminaire de la Coupe de la Confédération.