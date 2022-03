<span style='text-decoration: underline;'>Ligue 1 (18ème journée/ mise à jour)</span>:<br><span style='color:red;'>La JS Saoura bat l’US Biskra et se hisse à la 3ème place</span>

La JS Saoura a battu l’US Biskra sur le score de 2-0 (mi-temps 0-0) jeudi à Bechar en match comptant pour la mise à jour de la 19e journée du championnat de Ligue 1 de football. Les buts de la victoire ont été inscrits par Abdeldjalil Saad (60′, 86) pour la JSS.

A la faveur de ce succès, la JS Saoura rejoint le Paradou AC à la 3e place avec 39 points mais compte deux matchs en plus à disputer. En revanche, l’US Biskra reste scotchée à la 9e place avec 33 points. Pour rappel, deux autres rencontres de mise à jour se sont déroulées mardi et mercredi et ont permis au CR Belouizdad de consolider sa première place grâce à sa victoire contre le MC Alger (1-0) sur une réalisation de Keddad. Le Chabab compte deux matchs en retard à disputer, en déplacement face à l’Olympique Médéa (21e journée), et à domicile contre l’ES Sétif (22e journée). Dans l’autre match de mise à jour de la 18e journée disputé mardi, le HB Chelghoum-Laïd s’est imposé à domicile face à l’ES Sétif (1-0). L’unique but de la partie a été inscrit par Fouad Haddad (83e). Le HBCL est parvenu à aligner une deuxième victoire de suite, après celle décrochée vendredi à domicile face à l’UB Biskra (3-1), ce qui lui a permis de s’éloigner de la zone de relégation. De son côté, l’Entente concède un coup d’arrêt, elle qui venait de valider son ticket aux quarts de finale de la Ligue des champions.