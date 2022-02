<span style='text-decoration: underline;'>Coupe de la Confédération (Gr.B/ 1ère journée)</span>:<br><span style='color:red;'>La JS Saoura en péril à Johannesbourg</span>

La JS Saoura, représentant algérien en Coupe de la Confédération africaine de football, affrontera dimanche en déplacement son homologue sud-africain d’Orlando Pirates, au stade Orlando Stadium à Johannesbourg (17h00), avec l’intention de réussir ses débuts en phase de poules de l’épreuve (Gr.B).

Qualifiée pour ce tour aux dépens des Ghanéens des Hearts of Oak (aller : 0-2, retour : 4-0), la JSS aura à c£ur de démarrer du bon pied, pour éviter un mauvais départ qui pourrait être préjudiciable en vue du reste du parcours. Les joueurs de l’entraîneur tunisien Kaïs Yaâkoubi, qui ont bouclé la phase aller du championnat en position de dauphin, derrière le CR Belouizdad, sont décidés à relever le défi face à une coriace formation sud-africaine, qui reste sur une qualification en 1/8es de finale de la Coupe d’Afrique du Sud, décrochée dimanche dernier face à AmaZulu (1-0).

«Après avoir bouclé la première partie de la saison, nous avons enchaîné avec un stage à Alger pour préparer notre match face à Orlando Pirates. La JSS aime relever le défi, nous sommes prêts à réaliser un bon match et essayer de décrocher un bon résultat.

Notre ambition pour cette saison est grande, d’autant que notre objectif est de décrocher l’un des deux titres : le championnat ou la Coupe de la Confédération», a indiqué le président de la Saoura Mohamed Zerouati. A pied d’oeuvre depuis vendredi à Johannesbourg, après un long périple via Le Caire, les coéquipiers du buteur maison Belaïd Hamidi (9 buts / 5 passes décisives) devront sortir le grand jeu pour tenter d’accrocher Orlando Pirates. A l’instar de la JSS, les «Pirates» occupent la deuxième place au classement du championnat sud-africain avec 30 points, derrière l’intouchable leader Mamelodi Sundowns qui compte 47 points. Un bon résultat permettra à la JSS d’entrevoir la suite de la compétition sous de bons auspices, d’autant que la formation sudiste espère faire mieux que ces précédentes participations continentales, en visant une qualification en quarts de finale. Dans l’autre match du groupe B, les Royal Léopards d’Eswatini, tombeurs de l’autre représentant algérien la JS Kabylie au 2e tour préliminaire additionnel (aller : 1-0, retour : 1-2), recevra au stade de Manzini (15h00) les Libyens d’Al-Ittihad.