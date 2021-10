<span style='text-decoration: underline;'>Coupe de la Confédération</span>:<br><span style='color:red;'>La JS Saoura qualifiée au prochain tour</span>

Le club de football algérien JS Saoura s’est qualifié aux sixièmes de finale «bis» de la Coupe de la Confédération, malgré le nul concédé face à l’ASAC Concorde sur le score de 1 à 1 (mi-temps : 0-0), pour le compte du 2e tour préliminaire (retour), disputé samedi soir au stade Omar-Hamadi d’Alger.

Les buts de la rencontre ont été inscrits par Abdelaziz Lahmri (51e, penalty) pour la JS Saoura, et Idrissa Thiam (90+1e s.p) en faveur des visiteurs.

La rencontre a été interrompue 30 minutes par l’arbitre libyen Shuhoub Abdulbasit en raison de «terrain impraticable et mauvaises conditions atmosphériques». Lors du match aller, disputé samedi dernier à Nouakchott, la JS Saoura s’était imposée sur le score de 2 à 1.

Le deuxième représentant algérien dans la Coupe de la Confédération, la JS Kabylie accueille dimanche à Tizi-Ouzou (19h00), les Marocains de l’AS des FAR avec l’intention de confirmer la victoire obtenue le semaine dernière (1-0). Les matchs aller des sixièmes de finale «bis» de la Coupe de la Confédération sont prévus du 26 au 28 novembre, alors que les matchs retour ont été programmés du 3 au 5 décembre.